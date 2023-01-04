吳怡農重申承諾正面選舉 力求思考國家未來

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選將於本周日投票，今舉辦公辦政見發表會。民進黨候選人吳怡農說，選舉文化會決定什麼樣的人成為政治人物，在選舉文化中若充滿抹黑、謾罵和造謠，贏得選舉的人就會是擅長抹黑謾罵和造謠的人，因此他承諾正面選舉，承諾透過政見、透過具體立場爭取支持。

公辦政見發表會今登場，採一輪發言形式、每人15分鐘，沒有辯論或第三方提問環節。吳怡農表示，他大學畢業後在香港工作，他負責管理公司所投資的企業和項目 ，在投資時必須認識產業鏈、供應商、瞭解財務狀況，最重要是面對面認識公司的管理人。

吳怡農表示，管理人才是決定未來的關鍵因素，公司跟產業再有潛力和條件，如果經營者不好，最後表現不會太好，如果經營者好，面對再艱困環境，這個公司還有希望，因此人決定企業未來、人決定政黨未來，人才是決定國家未來的重要因素。

吳怡農話鋒一轉，他說，選舉文化會決定什麼樣的人成為政治人物，在選舉文化中若充滿抹黑、謾罵和造謠，贏得選舉的人就會是擅長抹黑謾罵和造謠的人。如果政治由這些人來主導，很難看到國家未來。

吳怡農表示，反之，選舉文化是競爭政見，所有候選人都會研究政策、所有候選人都會思考國家未來，力求贏得選舉的，這才是對國家未來有正面思考的人，因此他承諾正面選舉，承諾透過政見、透過具體立場爭取支持。

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