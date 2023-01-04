快訊

燦笑揮手好吸睛！北一女旗隊美花車遊行獲讚賞 英媒選為本日最佳照片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳怡農重申承諾正面選舉 力求思考國家未來

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市第三選區（中山、北松山）立委補選將於本周日投票，今舉辦公辦政見發表會。圖／摘自直播
台北市第三選區（中山、北松山）立委補選將於本周日投票，今舉辦公辦政見發表會。圖／摘自直播

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選將於本周日投票，今舉辦公辦政見發表會。民進黨候選人吳怡農說，選舉文化會決定什麼樣的人成為政治人物，在選舉文化中若充滿抹黑、謾罵和造謠，贏得選舉的人就會是擅長抹黑謾罵和造謠的人，因此他承諾正面選舉，承諾透過政見、透過具體立場爭取支持。

公辦政見發表會今登場，採一輪發言形式、每人15分鐘，沒有辯論或第三方提問環節。吳怡農表示，他大學畢業後在香港工作，他負責管理公司所投資的企業和項目 ，在投資時必須認識產業鏈、供應商、瞭解財務狀況，最重要是面對面認識公司的管理人。

吳怡農表示，管理人才是決定未來的關鍵因素，公司跟產業再有潛力和條件，如果經營者不好，最後表現不會太好，如果經營者好，面對再艱困環境，這個公司還有希望，因此人決定企業未來、人決定政黨未來，人才是決定國家未來的重要因素。

吳怡農話鋒一轉，他說，選舉文化會決定什麼樣的人成為政治人物，在選舉文化中若充滿抹黑、謾罵和造謠，贏得選舉的人就會是擅長抹黑謾罵和造謠的人。如果政治由這些人來主導，很難看到國家未來。

吳怡農表示，反之，選舉文化是競爭政見，所有候選人都會研究政策、所有候選人都會思考國家未來，力求贏得選舉的，這才是對國家未來有正面思考的人，因此他承諾正面選舉，承諾透過政見、透過具體立場爭取支持。

吳怡農 立委補選

延伸閱讀

吳怡農、陳其邁合體車掃 4議員當分身拉票

陳其邁陪吳怡農車隊掃街 衝刺最後選情

吳怡農稱「發現金是一時的」 陳其邁：不然每天發嗎？

政見發表會僅一輪15分鐘 王鴻薇再質疑吳怡農迴避辯論

相關新聞

北市立委補選公辦政見會 王鴻薇不滿獨派抗議

台北市第3選區立委補選公辦政見發表會今天登場，獨派團體赴現場拉布條抗議。國民黨候選人王鴻薇表示，此行為是意圖使人不當選，...

吳怡農重申承諾正面選舉 力求思考國家未來

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選將於本周日投票，今舉辦公辦政見發表會。民進黨候選人吳怡農說，選舉文化會決定什麼樣的...

王鴻薇提出「還稅於民」 大酸吳怡農現在「拿香跟拜」

台北市選舉委員辦理第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選公辦政見發表會，下午3時舉行。候選人王鴻薇提出「還稅於民」，今...

立委補選政見會前陳抗 警方撤台灣國巨幅標語

台北市選舉委員辦理第10屆立法委員台北市第3選舉區缺額補選公辦政見發表會，下午3時舉行。台灣國理事長陳峻涵在政見會場對面...

吳怡農、陳其邁合體車掃 4議員當分身拉票

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選倒數4天，民進黨吳怡農今由代理主席陳其邁及多位台北市議員陪同進行車掃。陳其邁表示，...

立委補選投票日 北市勞動局再次呼籲雇主重要三件事

今(2023)年1月8日（星期日）「第10屆立法委員台北市第三選舉區（中山、北松山區）缺額補選」，為勞動基準法第37條第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。