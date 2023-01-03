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補選倒數主席牌出動！陳其邁明輔選吳怡農

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁目前身兼民進黨代理黨主席，他明天到台北主持中常會前，上午時段將陪立委補選候選人吳怡農車隊掃街，主席牌助攻，力拚勝選拉抬全黨士氣。本報資料照片
高雄市長陳其邁目前身兼民進黨代理黨主席，他明天到台北主持中常會前，上午時段將陪立委補選候選人吳怡農車隊掃街，主席牌助攻，力拚勝選拉抬全黨士氣。本報資料照片

台北市第三選區立委補選1月8日投票，代理民進黨主席的高雄市長陳其邁明天到台北主持中常會前，上午時段將陪民進黨候選人吳怡農車隊掃街，主席牌助攻，力拚勝選拉抬全黨士氣。

再過幾天就是立委補選投票，民進黨內各派系都擔心繼九合一、嘉義市長選舉之後「三連敗」，接下來2024年總統及立委選舉恐怕更不好過，若民進黨再失利，對元氣將再大傷，陳其邁身為代理黨主席，有非贏不可壓力。陳其邁明天周三要到中央黨部主持中常會，上午將陪吳怡農車隊掃街，主席賣力輔選，希望衝出最大能量，也催出綠營基本盤。

民進黨高雄市議員陳致中說，台北市立委補選這一役，投票結果有一定指標意義，若能打勝仗，對民進黨全黨信心是一劑強心針。

民進黨 立委補選 投票

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