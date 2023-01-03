全民共享方案交鋒 吳怡農批對手情緒謾罵不適當

民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農今天說，最近的1800億元全民共享方案，對手王鴻薇選擇用選舉操作、情緒性字眼攻擊謾罵行政部門，相當不適當。他呼籲政府具體說明政策，讓大家在過年前能感受到政府的關懷與照顧。

台北市第3選區立委補選8日投票，台北市議員顏若芳上午陪同吳怡農車隊掃街催票。

媒體問他，國民黨立委補選候選人王鴻薇今天打「團體戰」找多位議員力挺，他是否也有正副總統、行政院長等大咖助陣。

吳怡農受訪表示，從上週開始就有議員、立委為他站台，感謝從南到北各地的議員立委他加持。

他說，明天預計跟民進黨代理主席陳其邁、副總統賴清德一起同台，陳其邁早上會陪同車掃，賴清德的時間與維安還在協調當中，一旦確認會跟大家報告。

他說，至於總統蔡英文以及行政院長蘇貞昌，因為行程非常滿，多數活動在戶外，基於維安考量，目前沒有這些規劃。

媒體也問到，民進黨台北市議員洪婉臻認為吳怡農採用「佛系打法」，也不掛看板，讓民眾看不到他的臉。

吳怡農說，許多支持他理念的店家有張貼海報，社會大眾高度肯定理性問政的選舉方式，他會繼續堅持正向乾淨的選舉方式，對比對手陣營攻擊、謾罵、口水，選民期待更有建設性的政治文化，也希望大家8日一起出來投票支持正向選舉。

吳怡農指出，過去幾週他在選區大街小巷，一步一腳印爭取選民認同，透過廟口開講、街頭宣講、追垃圾車、爬樓梯，希望面對面向選民報告，希望在短短5週「面試」，爭取支持。

他說，正在準備明天將登場的公辦政見發表會，會在15分鐘的時間內，具體向選民報告理念價值、願景、政見；他的主張政見一直圍繞著國家安全、提升競爭力、讓台灣跟世界接軌。

吳怡農說，最近政府1800億元的全民共享方案，大家看到的是王鴻薇選擇用選舉操作、情緒性字眼攻擊謾罵行政部門，他覺得這相當不適當。

他表示，公共政策本來就應該理性討論，他也呼籲政府具體說明1800億資金如何讓全民共享，讓大家在過年前都感受到、特別是有需要的家庭，感受到政府關懷與照顧。

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