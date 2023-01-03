北市立委補選政見會明登場 王鴻薇將提強化社會安全網

台北市立委補選倒數五天，明天將舉行公辦政見發表會，國民黨候選人王鴻薇今天說，除了她之前提過的能源議題和還稅於民主張，她明天將在政見會提出社會安全網的政見，會提出如何強化的主張。

補選最後階段，藍綠候選人開始巷弄車掃拚場，王鴻薇今天由台北市議員陳炳甫陪同在中山區朱厝崙次分區車掃，兩人在出發前接受媒體訪問。

王鴻薇說，昨天桃園彷彿警匪槍戰片現場，全國從南到北好像都在拍警匪槍戰片電影，她認為政府應重視黑道猖獗、治安敗壞、槍枝氾濫的問題，但很遺憾的是內政部前部長徐國勇下台後政府好像就無聲無息，行政院長蘇貞昌還坐在位置上， 一再傳出重大槍擊案和重大治安事件，政府應該給人民好好交代。

選戰倒數，王鴻薇說，今天早上18位國民黨議員陪她一起站路口，在中山區和北松山區的各大路口和大家揮手致意，展現團隊戰，讓大家看到團結一致氣象，今天是第一場吉普車掃街，她謝謝陳炳甫議員陪她一起，希望能在最短時間內穿街走巷，讓更多人接受她的懇託。

王鴻薇說，除了明天的政見發表會，她和陳炳甫還會有一些協調會，對於選民的陳情和訴求會有即時具體的服務，但主要還是用吉普車掃街。

台北市議員林杏兒原定今天也要在民生東路和松江路口和其他黨籍議員一起站路口幫王鴻薇拜票，但傳出臨時缺席。王鴻薇說，沒有站出來不代表不支持她，每個人會有自己時間上的規畫，過年將至，很多議員都很忙，她很感謝今天和她一起站路口的議員。

王鴻薇說，今天的站路口是議會國民黨團規畫，她尊重每位議員，相信即便今天沒有一起站路口的議員，也都是全力支持自己的。 國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(右)今天展開車隊掃街，首場由台北市議員陳炳甫(左)陪同。記者徐偉真／攝影 國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇(左)今天展開車隊掃街，首場由台北市議員陳炳甫(右)陪同。記者徐偉真／攝影

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