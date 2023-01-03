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影／槍擊案頻傳！王鴻薇批蘇揆：還坐在位子上

聯合報／ 記者徐宇威林雍琁張善寧黃靖雯／台北即時報導
國民黨立委補選候選人王鴻薇受訪。記者徐宇威／攝影
國民黨立委補選候選人王鴻薇受訪。記者徐宇威／攝影

台北市立委補選選戰倒數，國民黨候選人王鴻薇今日談到昨天桃園傳出的警匪槍戰，她先是酸說好像從南到北都在拍警匪槍戰電影，並抨擊之前徐國勇下台後就無聲無息，質問有檢討改革嗎，「蘇貞昌還坐在位子上」，指政府應該給交代。

被問到台灣近期槍擊案變多，是否治安變差？王鴻薇則說，昨天又傳出桃園有警匪槍戰現場，「不能說好像從南到北都在拍警匪槍戰電影」，但黑道猖獗、治安敗壞、槍枝浮濫問題都應該受到政府重視，但很遺憾的是，「前內政部長徐國勇下台了，就無聲無息，民進黨有檢討嗎？有改革嗎？蘇貞昌還在位子上」，政府應該給人民交代。

桃園 徐國勇 王鴻薇

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