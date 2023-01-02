北市立委補選黃金周 盧秀燕今北上為王鴻薇輔選

台北市立委補選周末將投票，這周是選前黃金周。國民黨內大咖近日紛紛替候選人王鴻薇站台，台中市長盧秀燕和黨主席朱立倫今天和王鴻薇一起出席黨部的地方活動造勢，明天更有18位黨籍議員在四個路口當王鴻薇「分身」拜票。

王鴻薇今天出席國民黨中山區黨部在培英公園辦的新春親子嘉年華，盧秀燕和朱立倫陪同，台中市政府體育局長李昱叡、新聞局長鄭照新、研考會主委劉彥澧也出席活動，盧秀燕說他們都和台北有淵源，今天也帶他們一起北上幫王鴻薇懇託。

盧秀燕說，她把今年第一場全國輔選獻給王鴻薇，她當過六屆立法委員，沒有一屆是以不分區立委的身分進入立院，都是民選，她很知道身為立委要有什麼特質，立委是全國地位最高的民意代表，權力很大，管全國事務，要能揭弊、打貪、監督政府，而王鴻薇去年揭發新竹市前市長林智堅的論文抄襲案，也率先提出還稅於民政策，完全具備當立委的條件，希望她能進入國會幫大家服務。

朱立倫說，王鴻薇是國民黨最強戰將，最好的民意代表，過去16年在議會的表現大家有目共睹，是打貪揭弊的最好戰將，基層服務紮實，黨中央徵召王鴻薇，就是推出最好的戰將。

王鴻薇說，選前最後黃金周大家極力爭取選票，她很感謝盧秀燕今天北上替她加油打氣，朱立倫也很關心這次選舉。

包括徐巧芯、戴錫欽、李明賢等18位台北市議員明天一早將在四個路口幫王鴻薇站路口向民眾拜票請託，民權東路復興北路口將由戴錫欽帶隊，徐巧芯、李明賢、陳重文、楊植斗參加；民生東路光復北路口由秦慧珠帶隊，郭昭巖、李芳儒、游淑慧、曾獻瑩參加；南京東路吉林路口，由陳炳甫帶隊，闕枚莎、吳志剛、鍾小平參加；民生東路松江路口：由王欣儀帶隊，柳采葳、林杏兒、李傅中武參加。 國民黨中山區黨部今天舉辦新春親子嘉年華，台中市長盧秀燕(右)北上替台北市立委補選候選人王鴻薇(左)站台，兩人一起發甜甜圈給民眾。記者徐偉真／攝影 國民黨中山區黨部今天舉辦新春親子嘉年華，黨主席朱立倫(藍色外套者)、台中市長盧秀燕(白色外套者)、台北市立委補選候選人王鴻薇(紅外套者)出席。記者徐偉真／攝影

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