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高端涉內線交易！王鴻薇：當初的護航者們也推薦吳怡農

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
中國國民黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人王鴻薇今赴台北第二果菜批發市場內拜票。記者鍾維軒／攝影
中國國民黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人王鴻薇今赴台北第二果菜批發市場內拜票。記者鍾維軒／攝影

高端疫苗內線交易、母公司基亞生技涉非常規交易等案。國民黨北市立委候選人王鴻薇今質疑，高端爭議過去被多人指控，金管會還移送9次，但這些幕後的推手，包括蔡總統、衛福部前部長陳時中，如今同樣推薦民進黨立委候選人吳怡農

士林地檢署偵辦高端、基亞涉內線交易等案，日前搜索基亞公司、基亞董事長張世忠等人住所，共約談18人到案。

王鴻薇今赴北市第二果菜批發市場掃街前受訪時，談到高端案時表示，民進黨的蔡總統、陳時中等人為了護航高端，甚至去擋國外的疫苗，且也很多人曾指控高端涉及內線交易，甚至金管會都移送9次。當時蔡政府護航高端，這些幕後的推手，「現在同樣來推薦吳怡農，不是嗎？」同一批人，包括陳時中、蔡總統。

王鴻薇說，高端問題應該解決且早該解決，不曉得吳怡農是否現在才發現高端問題？而當大家都說不應護航高端、涉及內線交易時，吳怡農有無做任何意見反映？「當初護航高端推手現在同一批人同樣推薦吳怡農」

高端疫苗 吳怡農 內線交易

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