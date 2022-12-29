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評／國片市場表現不佳 專家指明年電影投資及產量恐下修

不敢斥責習近平侵台？王鴻薇：為役男發聲何錯之有

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇今到立法院出席國民黨團記者會。記者陳煜彬／攝影
國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇今到立法院出席國民黨團記者會。記者陳煜彬／攝影

政府宣布義務役兵役延長至一年，由於國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇日前稱「政府在台海兵兇戰危時不要把責任推給年輕役男」，外界質疑國民黨避談中共威脅、也不敢斥責中國國家主席習近平侵台。王鴻薇今天表示，國民黨支持國防改革，而自己說法是為役男發聲，講出人民擔心「何錯之有？」

王鴻薇今和國民黨團在立法院舉行記者會，媒體問王鴻薇，日前說法被質疑是避談中共威脅、也不敢斥責習近平。王鴻薇表示，國民黨態度很清楚，支持兵役制度改革，但很多年輕役男父母都向她表達擔心，希望小孩受到良好訓練 ，也不要浪費時間，更不要在兵兇戰危時承擔戰爭風險。

王鴻薇強調，她之前的說法都是役男父母心聲，她身為母親當然要反映出來，作為一個民代就是要為民喉舌，而講出人民擔心，何錯之有。

王鴻薇 國民黨 役男

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