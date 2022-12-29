不敢斥責習近平侵台？王鴻薇：為役男發聲何錯之有

政府宣布義務役兵役延長至一年，由於國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇日前稱「政府在台海兵兇戰危時不要把責任推給年輕役男」，外界質疑國民黨避談中共威脅、也不敢斥責中國國家主席習近平侵台。王鴻薇今天表示，國民黨支持國防改革，而自己說法是為役男發聲，講出人民擔心「何錯之有？」

王鴻薇今和國民黨團在立法院舉行記者會，媒體問王鴻薇，日前說法被質疑是避談中共威脅、也不敢斥責習近平。王鴻薇表示，國民黨態度很清楚，支持兵役制度改革，但很多年輕役男父母都向她表達擔心，希望小孩受到良好訓練 ，也不要浪費時間，更不要在兵兇戰危時承擔戰爭風險。

王鴻薇強調，她之前的說法都是役男父母心聲，她身為母親當然要反映出來，作為一個民代就是要為民喉舌，而講出人民擔心，何錯之有。

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