影／吳怡農指「還稅」藍綠不同？王鴻薇：不想回應他了

今年全國稅收預估超收4500億元，朝野立委紛紛喊出「還稅於民」，國民黨立委補選候選人王鴻薇先前就提出相關政見，但民進黨對手吳怡農認為，「這是兩回事」，民進黨的是「振興經濟」，並指王鴻薇只是在做「政治操作」。對此，王鴻薇今日表示，已經不想再回應吳怡農的政治口水了。

王鴻薇說，她提出還稅於民，民進黨立委爭相呼應，她認為吳怡農確實很尷尬、很難堪，這也證明了她的政見是扎實、可行的，不但民進黨立委呼應，她也很歡迎民進黨立委拿香跟拜，甚至行政院也開始動起來，事實勝於雄辯，至於有關吳怡農的政見口水，她已經不想再回應了。

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