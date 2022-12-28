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TVBS民調與王鴻薇差12個百分點 吳怡農：會做參考

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農今天下午前往中山區拜會請益里長前受訪。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農今天下午前往中山區拜會請益里長前受訪。記者鍾維軒／攝影

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選倒數11天，TVBS今發布民調，民進黨吳怡農落後國民黨王鴻薇12個百分點；民進黨中央今發布民調則顯示，雙方差距僅1.9%。對此，民進黨候選人吳怡農今受訪時說，每份民調都必須做參考，也證明社會大眾肯定正向選舉，希望未來選舉別再有造謠抹黑。

TVBS與民進黨中央今天都公布民調，結果卻大不相同。在TVBS部分，王鴻薇支持度達49%、吳怡農37%，2人差距12個百分點；民進黨中央部分，王鴻薇支持度為42.2%、吳怡農占40.3%，差距1.9個百分點。

吳怡農今赴中山區拜會請益里長前受訪時表示，選舉時每份民調都必須要做參考，黨中央做的民調是前天跟昨天執行的，看到和對手只差1.9個百分點在誤差範圍內是相當大的鼓勵，證明社會大眾支持、肯定正向選舉，希望未來選舉不再有這麼多的抹黑、造謠。

不過TVBS民調中，有49%選民不贊同松機遷移。吳怡農說，松山機場對每個家庭來說是長期挑戰，大家都希望都市更新、都市再生能順利，知道這是對的方向，不表示不需要溝通，民調也告訴大家，有許多居民有其他擔心跟顧慮，在2030年前，有前7年時間可以做更好的溝通、完善準備。

另外，TVBS民調也顯示，投給台北市前副市長黃珊珊的選民，其中願意投給吳怡農和王鴻薇的人數是相近。吳怡農認為，1月8日票投出來是最關鍵的、才算數，必須持續爭取大家支持信賴，只要堅持正向乾淨選舉，支持把選舉主軸拉會議題跟主張，相信有機會贏得選民支持。

而在民進黨中央的民調中，北松山支持度有提升，但50歲以上選民支持度仍落後。吳怡農表示，還有許多必須努力的空間，民調解讀有很多，或許50到60歲的人是負責家庭家計的族群，大家對於經濟、未來還是有點顧慮。

吳怡農說，隨著國門完全開放解封，政府要顧到過去2、3年來生活相對辛苦的產業以及家庭，這是為什麼他個人非常支持蔡總統昨天提到的，針對經濟政策，接下來兩周會召開一系列國家層級的會議，對於產業的振興、個人的補助必須做更多、更好、更快。

民調 吳怡農 王鴻薇

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