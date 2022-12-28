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批蔡總統還在挺林智堅 王鴻薇問賴清德作何感想
蔡英文總統昨天被問到新竹市前市長林智堅的論文抄襲案時表示，這件事情相關的人已經進行訴訟、救濟、訴願，就讓救濟跟訴願，來為整個社會解答這個問題。國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今天說，昨天記者會上最不能接受就是蔡總統對林智堅論文抄襲的反應，這讓承認抄襲是民進黨這次敗選的未來黨主席賴清德作何感想。
王鴻薇今天在議員李彥秀的陪同下到中山區松江市場掃街拜票，活動前接受媒體訪問時說，昨天蔡總統的記者會上，最不能接受的就是蔡總統對林智堅論文抄襲的反應，林智堅的論文抄襲，台灣大學和中華大學都已明確判定，但蔡總統的回答卻像力挺林智堅，參選黨主席的賴清德已經全台走透透報告，也承認論文是綠營這次大敗的原因，不知道蔡總統這樣力挺，賴清德作何感想？
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