藍營質疑釋放民調影響選情 吳怡農：客觀數據

台北市第3選區立委補選明年1月8日投票，民進黨參選人吳怡農陣營釋出民調，國民黨今天再度質疑，用這種恐觸法的自辦民調意圖影響選情，在法律上和政治上將會雙輸。

吳怡農回應，民調委託黨中央執行，是客觀數據，最重要是明年1月8日大家願不願意出門投票，支持正向文化。

國民黨文傳會副主委林家興、國民黨台北市議員游淑慧上午在國民黨中央黨部召開記者會。林家興指出，補選最後2週，要慎防新舊型態奧步，舊型態如週刊夾報、信箱黑函與賭盤訊息影響選情，新型態如假簽名文件與方法不明的民調等。

針對吳怡農競辦24日發布的民調，林家興表示，吳怡農競辦發布的民調，包括調查單位、主持人、抽樣方式與經費來源等未完整揭露，用這種恐觸法的自辦民調意圖影響選情，只怕在法律上和政治上將會雙輸。

游淑慧則向吳怡農下戰帖，呼籲吳怡農應就松機遷建後改建公園的政見和她辯論；如果吳怡農連屬於自己的戰場都不敢上，只敢玩「一個人的武林」，只會讓大家看不起。

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