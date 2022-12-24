吳怡農批「打負面選戰聲量才高」 王鴻薇反問：能源不重要嗎？

TPOC台灣議題研究中心昨日發布北市第三選區（中山、北松山）立委補選網路聲量數據，國民黨候選人王鴻薇明顯勝過民進黨候選人吳怡農。而吳怡農稍早稱「打負面選戰聲量才高」，王鴻薇今受訪時說，網路聲量是否能變成選票需要特別謹慎看待，而自己提了許多議題，像是核二核三廠延役等，反問「能源議題對台灣不重要嗎？人民難道不能關心缺電問題嗎？」

王鴻薇今赴松山區草埔市場掃街前受訪時說，網路上面有關議題的討論，團隊會密切關注，但是網路聲量大小，最後能不能轉化為選票，其實更需要特別謹慎。

王鴻薇表示，自己除了提出相關的公共政策、議題討論，能夠讓大家來檢驗外，她也不停請託拜票，以及過去問政表現，來贏得選民的信賴。

王鴻薇說，這一陣子她如何打選戰大家都看得很清楚，也很謝謝網友針對議題熱烈討論，譬如說核二、核三延役，或松山機場遷移等。

王鴻薇指出，大家應該關心能源議題，能源問題對台灣不重要嗎？難道不是國安的議題嗎？人民難道不關心缺電的問題嗎？提到相關的公共政策與政見，這個時候希望大家更關注現在全世界怎麼處理能源危機。

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