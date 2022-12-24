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吳怡農批「打負面選戰聲量才高」 王鴻薇反問：能源不重要嗎？

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
中國國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇今早赴松山區草埔市場掃街拜票。記者鍾維軒／攝影
中國國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇今早赴松山區草埔市場掃街拜票。記者鍾維軒／攝影

TPOC台灣議題研究中心昨日發布北市第三選區（中山、北松山）立委補選網路聲量數據，國民黨候選人王鴻薇明顯勝過民進黨候選人吳怡農。而吳怡農稍早稱「打負面選戰聲量才高」，王鴻薇今受訪時說，網路聲量是否能變成選票需要特別謹慎看待，而自己提了許多議題，像是核二核三廠延役等，反問「能源議題對台灣不重要嗎？人民難道不能關心缺電問題嗎？」

王鴻薇今赴松山區草埔市場掃街前受訪時說，網路上面有關議題的討論，團隊會密切關注，但是網路聲量大小，最後能不能轉化為選票，其實更需要特別謹慎。

王鴻薇表示，自己除了提出相關的公共政策、議題討論，能夠讓大家來檢驗外，她也不停請託拜票，以及過去問政表現，來贏得選民的信賴。

王鴻薇說，這一陣子她如何打選戰大家都看得很清楚，也很謝謝網友針對議題熱烈討論，譬如說核二、核三延役，或松山機場遷移等。

王鴻薇指出，大家應該關心能源議題，能源問題對台灣不重要嗎？難道不是國安的議題嗎？人民難道不關心缺電的問題嗎？提到相關的公共政策與政見，這個時候希望大家更關注現在全世界怎麼處理能源危機。

王鴻薇 核二 吳怡農

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