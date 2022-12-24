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吳怡農拒口水辯論 王鴻薇諷缺民主常識

聯合報／ 記者楊正海鍾維軒／台北報導
台北市第三選區立委補選將在明年1月8日投開票，國民黨候選人王鴻薇昨天上午接受廣播節目專訪後，接受媒體聯訪。記者林伯東／攝影
台北市第三選區立委補選將在明年1月8日投開票，國民黨候選人王鴻薇昨天上午接受廣播節目專訪後，接受媒體聯訪。記者林伯東／攝影

民進黨北市立委候選人吳怡農昨赴中山市場掃街前接受媒體訪問，不過記者多次詢問是否要和王鴻薇辯論，吳怡農則沒有正面回應。記者鍾維軒／攝影
民進黨北市立委候選人吳怡農昨赴中山市場掃街前接受媒體訪問，不過記者多次詢問是否要和王鴻薇辯論，吳怡農則沒有正面回應。記者鍾維軒／攝影

台北市第三選區立委補選，民進黨候選人吳怡農不願接下國民黨候選人王鴻薇辯論戰帖，被藍營批怯戰，吳怡農昨反駁，辯論只會有更多口水謾罵，對公共事務討論沒幫助。王鴻薇指出，吳怡農把辯論等同於噴口水，他對民主選舉的基本常識，可能還要再加強。

王鴻薇昨表示，她之前一直講，辯論的大門一直敞開著，等著吳怡農做好準備來辯論，不過她還是提醒吳怡農，有兩件事情，第一，王鴻薇沒有抹黑他，第二個就是不能汙名化辯論，辯論本來就是在民主選舉程序，其實國內外很多候選人都願意透過辯論，贏得選民的認可。

王鴻薇說，吳怡農把辯論等同於噴口水，對於整個民主選舉的基本常識還是要再加強，不過老話一句，辯論大門始終敞開著，等著吳怡農做好準備來辯論。

吳怡農指出，不管是國家安全、兵役改革，還是警消人員權益或下一代教育品質，都一一提出具體政見跟主張，目前沒有看到對手針對政見議題有任何實質建設性的批評，「這是讓我覺得最可惜的，這樣的辯論會是什麼樣子？只是更多謾罵更多噴口水嗎？這對公共事務討論有幫助嗎？」

不願辯論被藍營質疑是怯戰，吳怡農說，面對國家安全提出兵役改革主張，這怎麼是怯戰呢？面對長期擱置松機議題，連王鴻薇都沒提出來，我們也面對面提出具體主張跟政見，說他怯戰，「我覺得笑一笑就好了」。

民進黨北市立委候選人吳怡農昨赴中山市場掃街前接受媒體訪問，不過記者多次詢問是否要和王鴻薇辯論，吳怡農則沒有正面回應。記者鍾維軒／攝影
民進黨北市立委候選人吳怡農昨赴中山市場掃街前接受媒體訪問，不過記者多次詢問是否要和王鴻薇辯論，吳怡農則沒有正面回應。記者鍾維軒／攝影

吳怡農 王鴻薇

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