吳怡農質疑沒政見 王鴻薇今公布政見主張「還稅於民」

國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇今天端出政見，主張還稅於民。她說民進黨政府這六年預估稅收超徵1.1兆元，既然多收了這麼多，就應該要退還或是還國債，未來若進入立院會把關到底，要定期揭露政府亂花錢項目，讓全民一起檢視。

王鴻薇近日頻遭對手、民進黨立委補選參選人吳怡農質疑沒有提出政見，王鴻薇今天一結束五天的確診隔離，首個行程就是在國民黨中央舉行記者會公布第四項政見。

王鴻薇說，政府稅收嚴重超徵，數字或許會有變動，但這兩年超徵數字龐大，去年稅金超徵4327億元，今年預估達4500億元，統計蔡政府執政這六年來，除了2020年短徵222億元外，其他年份都超徵，六年超徵金額達1.1兆元。

王鴻薇說，政府超徵都未向納稅人交代，把錢亂花，什麼都沒做，稅收嚴重超徵，代表政府財政預估嚴重失真，而這些超收的稅金都是人民的血汗錢，不應該讓政府亂花，因此主張「還稅於民」，超徵稅金必須規畫部分還給人民，其餘的拿來償還國債。

王鴻薇說，民進黨政府寧願把錢亂花也不還百姓，從地方到中央亂花錢的案例不勝枚舉，桃園八德的運動中心的統包標案達12億5536萬元，但運動中心遇到地震，天花板竟如骨牌般整片掉落，另外數位發展部預算編列高達217億元，編制600人，平均每人要花3000多萬，而這600人中，有一半是採用約聘僱，目前唯一的政績竟然是點餐平台，民進黨政府砸錢的方式真的令人咋舌。

王鴻薇說，還稅於民是和國際接軌，政府超徵稅金退還給人民，在國際上早有先例，最近一次的是美國加州。由於近2年的高稅收，加州政府也將預算盈餘約980億美元中，撥出95億元作為中產階級退稅基金，約2300萬居民符合領取資格，協助人民度過目前的通膨難關。

王鴻薇說，她未來若進入立院，絕對會嚴審預算，把關到底，杜絕政府浮編預算，也會定期揭露政府亂花錢項目，讓大家一起檢視。

商品推薦