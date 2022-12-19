影／民進黨嘉義又輸 何欣純：我們的「檢討」到底是什麼？

民進黨在今年九合一大選敗選，嘉義市長選舉昨晚再度落敗，同黨的台中市立委何欣純昨晚PO文質疑「我們的『檢討』到底是什麼？」今天受訪時說，民進黨要大破大立，大開大闔，支持者建議解決民生、經濟問題，協助在地中小企業，不要雨天收傘讓他們雪上加霜，更多協助產業轉型提升，都是政府最優先要處理的。

民進黨在今年九合一大選敗選，全國僅拿下5縣市，嘉義市長選舉因故延後昨天登場，民進黨候選人李俊俋對上尋求連任的國民黨候選人黃敏惠再度落敗。何欣純昨晚在臉書發文表示「辛苦了，李俊俋。但結果再次告訴我們，沒有大破大立，就沒有大開大闔，我們的『檢討』到底是什麼？」

網友紛紛留言「真的要好好檢討深耕基層重新傾聽民意人民的聲音」、「過去民進黨的與人民的溫度呢？請執政黨下鄉找回溫度」、「派系鬥爭不團結，樣樣漲價的民生問題，高官不願傾聽民意。選舉挫敗，還不傾聽、檢討，台灣未來堪慮」，也有網友留言加油打氣。

何欣純今天再PO影片表示，她昨晚PO文是有感而發，第一是對李俊俋表示辛苦了，第二是我們要自我檢討、找出原因，必須要大破大立，大開大闔，才能面對未來更嚴峻的挑戰。這陣子很多支持者不斷給我們建議、責罵，這些我們要虛心接受，甚至要更積極面對與回應，我們要趕快針對問題檢討，找出解決方式，我才能夠更快、更精準回應民意，也才能夠贏回民眾對我們的信任。

何欣純今天受訪時說，昨天她在貼文留言處，轉貼矢板明夫對選舉結果的觀察，矢板明夫舉出大環境、認知作戰、選舉主軸等問題，全球性疫情衝擊、烏俄戰爭，影響到國際原物料價格、進而引發全球性通膨，物價的調漲幅度太大，民眾非常辛苦。

何欣純指出，所以民生問題是我們必須要去解決，把物價控制穩定，因為這是民眾每天都要面對實際生活的經濟問題，應更需要快速修正調整，就像是貧窮線、就學貸款、租屋補貼、社宅申請等各種申請政府資源的門檻；還有在地中小企業在全球不景氣要給予協助，不要雨天收傘讓他們雪上加霜，更多協助產業轉型提升，都是政府最優先要處理的。

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