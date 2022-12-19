不敗女戰神！黃敏惠4度當選嘉義市長 破「同縣市最久任民選首長」紀錄

image source：黃敏惠競選團隊

文/朱涵瑜

因故延後的嘉義市長選舉12月18日舉行投票，國民黨嘉義市長候選人黃敏惠搶攻下5萬9,874票，民進黨李俊俋拿下3萬2,790票，黃敏惠成功勝選。黃敏惠發表感言時表示：「謝謝民眾的支持，也感謝對手李俊俋，因為選戰中他提出不少質疑、批評和建議，除了讓我們有說明的機會，也讓大家了解哪些事情有盲點。」黃敏惠認為，這是一場基層對高層的選舉，她和團隊過去在基層的努力，民眾都看在眼裡，會比從高層遠處看得更多，所以更了解基層的心聲，並表示她的勝出將會是基層的力量。



黃敏惠這回在嘉義市長選舉得票率為63%，不僅輾壓對手，得票數還超越2018年的她個人所拿下的5萬8,558票。而今年的得票狀況，是自2005年黃敏惠首次參選嘉義市長以來，奪下最高的得票率，也創下嘉義市長選舉的新紀錄。

輾壓對手！黃敏惠4屆嘉義市長創紀錄 今年得票數更勝2018年票數

資深媒體人黃揚明指出，黃敏惠再度連任，不僅是第4度擔任嘉義市長，更是我國地方自治史上在同一縣市最久任的民選首長。根據了解，嘉義市自1982年從縣轄市改為省轄市至今，共有11屆市長，其中黃敏惠分別擔任第7屆、第8屆、第10屆以及剛當選的第11屆嘉義市長。第4度擔任嘉義市長的黃敏惠更是打破兩項紀錄，包括「首位4度連任地方首長」、「首位在同一縣市最久任的民選首長」。黃揚明進一步舉例說明：「張博雅、胡志強、陳菊、賴峰偉等人都是當選3任」。回顧過去歷任的嘉義市長名單，黃揚明打趣地說，嘉義市升格省轄市後，至今只有一位男性市長（2014年當選的涂醒哲），嘉義市「垂楊路」魔咒果然厲害。

黃敏惠選前之夜大咖輔選飆出高聲量！李俊俋酸「任期恐比習近平久」無傷選情？



根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/09/19～2022/12/17）選前三個月統計調查，黃敏惠的網路聲量總數為4萬9,276筆，李俊俋為4萬6,469筆，兩者總聲量差距不大。進一步觀察分析，黃敏惠聲量最高峰落在選前一天12月17日，當天國民黨內多位政治人物紛紛南下替黃敏惠站台，包括黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安、南投縣長當選人許淑華、嘉義縣長參選人王育敏、國民黨立法院黨團總召曾銘宗等等，除了助攻黃敏惠造勢氣氛，也讓單日網路聲量衝至4,532筆。

民進黨嘉義市長候選人李俊俋的選前之夜同樣大咖雲集，行政院長蘇貞昌、代理黨主席的高雄市長陳其邁以及嘉義縣長翁章梁等人皆現身，雖然討論數達3,429筆，但似乎仍不及陳時中站台助攻。擁有高知名度的陳時中，12月7日陪同李俊俋到嘉義市文化路掃街拜票，同時還一起至知名雞肉飯店用餐，現場不少民眾、粉絲圍觀，並搶著與陳時中拍照，掀起一股熱議。除了有高人氣的陳時中造勢之外，對於對手黃敏惠第4度參選嘉義市長，李俊俋在王時齊主持的YahooTV《齊有此理》節目上酸批，「嘉義十多年沒有改變與成長，國民黨候選人、現任市長黃敏惠已當市長13年，若再當一屆，將打破地方制度史上紀錄，『比習近平還久』也是地方的憂慮。」兩大事件加乘作用之下，使得李俊俋在12月7日網路聲量達到4,417筆，為近三個月討論度最高點。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月19日至2022年12月17日。

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