嘉義市4年民進黨丟失超過2萬3千票 李俊俋：承擔敗選 陳其邁再喊：檢討

image source:李俊俋競選團隊提供

文/蔡岳霖

民進黨於12月18日嘉義市長選舉再吞敗，嘉義市長候選人李俊俋獲得3萬2,790票，落後對手黃敏惠2萬7,084票。李俊俋在開票僅一個半小時後，大約5點半左右對外發表敗選感言。李俊俋表示，「這一次雖然我們很努力，但是我們沒有達成大家的願望，在這邊，我非常謙卑地向大家報告，我們沒有成功，所有敗選的責任我會一人承擔。」民進黨代理主席陳其邁對於選舉結果表示尊重，同時也感謝所有嘉義鄉親，「面對此次選舉結果，民進黨會持續檢討、反省，並繼續整隊前進，調整改革方向，努力爭取民眾認同。」

嘉義市東西區選票全流失？李俊俋：拜託大家不要失志

根據中選會開票結果，黃敏惠在國民黨未分裂的情況下，無論是嘉義市東區或西區，藍軍選票皆大幅度成長。反觀民進黨在4年前，東區拿下2萬4,081票，但這回李俊俋僅獲得1萬4,174票；西區更從原先超前黃敏惠1千多票，今年反而大輸1萬3千多票，從3萬2,175票慘跌至1萬8,616票。

李俊俋直言，這一次選舉，其實最重要的任務，希望停滯很久的嘉義市能夠動起來，讓年輕人有工作、讓老人家有照顧，同時也讓嘉義進步。李俊俋希望嘉義鄉親不要失志，並表示自己除了致電黃敏惠道恭喜之外，也期盼黃敏惠能夠參考自己此次在選舉過程中所提出來的政見，「因為這畢竟是很多嘉義市民向我反應的事」。李俊俋也再次感謝嘉義鄉親，給他最大的力量，雖然沒有成功，但希望這塊土地可以越來越好。李俊俋並呼籲支持者不要失志，繼續來為這片土地，繼續讓嘉義共同來進步。



嘉義市慘輸！綠委臉書開批：檢討到底是什麼？ 網友酸：本來就選不贏作秀搏版面

代理主席陳其邁感謝李俊俋與團隊的努力不懈，堅持到最後一刻。陳其邁表示，九合一大選之後，民進黨秉持著戒慎恐懼的心，反省檢討民進黨的不足，但民進黨不會失去鬥志，會努力重整腳步，回應人民對民進黨的期待。不過此次選舉，民進黨再吞敗，也引起黨內部分同志不滿，台中市立法委員何欣純臉書發文「結果再次告訴我們，沒有大破大立，就沒有大開大闔（合），我們的『檢討』到底是什麼？」。何欣純發文不到一小時，吸引超過上千位網友按讚；批踢踢不少網友也針對何欣純的發文討論，「有啊 檢討人民」、「嘉義市本來就選不贏，為何要檢討」、「本來就選不贏的這立委還作秀搏版面」、「有檢討、檢討抖音」。

藍綠負面攻擊止戰！ 黃敏惠好感度飆至2.93 李俊俋好感度達1.16

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年09月17日～2022年12月17日）選前三個月統計分析，黃敏惠與李俊俋的網路好感度，在雙方未大量展開負面選舉的情況下，黃敏惠網路好感度高達2.93，李俊俋好感度同樣也有1.16，大致來說兩人的評價都不低。另外，進一步探討網路正面聲量，兩人的最高點皆落在12月17日選前之夜，藍綠大咖助陣，黃敏惠正面聲量衝至2,261筆，李俊俋為1,131筆。而雙方負面聲量最高峰則落在12月7日，李俊俋邀請衛福部前部長陳時中助陣，雖獲得不少討論與關注，但負面聲量也有1,233筆；而黃敏惠正式請假投入選戰，並於當日辦造勢晚會，負面聲量981筆，李俊俋開酸黃敏惠若再度連任，則是當了17年市長，比習近平任期還長。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月19日至2022年12月17日。

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