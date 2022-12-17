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吳怡農妻子照片曝！「舞蹈老師」具泰雅族血統 曾上綜藝節目
第10屆台北市第3選舉區立法委員缺額補選將於明（2023）年1月8日（星期日）舉行投票，中選會16日公布蕭赫麟、吳怡農、王鴻薇3人申請登記參選並符合候選人資格，同時公布三人的候選人財產申報資料，其中民進黨候選人吳怡農的妻子個資也隨之曝光。
吳怡農日前因為手上的戒指，被發現已經結婚，當時他表示，因為妻子是圈外人，才低調沒有對外公布。根據資料，吳怡農妻子顏采薇1990年出生，兩人相差了10歲左右。顏采薇從事舞蹈行業超過12年，是位舞蹈、瑜珈老師，具有泰雅族血統，曾上過綜藝節目《綜藝大熱門》，還曾與桃園市府原住民行政局合作，拍攝職涯探索的訪談節目，分享經歷幫助原住民青年找到方向。
據《ETtoday》報導，對於妻子身分曝光一事，吳怡農並沒有否認，只是希望大家能夠低調，讓妻子有自己的生活空間、生活不要被打擾，如果以後有機會，將介紹妻子給大眾認識。
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