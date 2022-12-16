王鴻薇確診改打空戰 吳怡農嘆被當稻草人

台北市立委補選戰局出現變數，國民黨參選人王鴻薇昨因確診暫停拜票，但她啟動空戰模式，對於民進黨參選人吳怡農昨天宣布雙語政見，王鴻薇批評是空包彈，台北市早就在執行；吳怡農則反擊，深深感受國民黨是全黨打他一人，每幾天就開抹黑造謠，惡劣選舉應適可而止。

王鴻薇昨凌晨透過臉書表示，前晚她輕微咳嗽，再加上要上節目，做快篩發現確診，她會爭取在最快的時間復原，再恢復拜票行程；只要身體可以允許，她會用直播、視訊和大家見面。確診第一天，王鴻薇臉書就有五篇貼文和直播，維持空戰能見度。

吳怡農昨公布「雙語政策、多語能力」政見，主張由中央政補助地方開辦學習中心，以公辦民營提供平價且優質的兒童英語會話及電腦程式設計課程，費用至少為市場價格的三分之一。

王鴻薇則質疑，目前台北市已設置多所外語實驗小學，並擴及設置國中實驗學校來銜接，吳怡農提出的恐是空包彈政見，「還要再補課」。

吳怡農說，他深感對手陣營把他當稻草人打，王鴻薇還沒聽到他的主張就批空話連連，但從松山機場遷建、兵役制度改革及雙語政策，他讓選民清楚分辨，他是準備好的、是有政見的，王鴻薇除了抹黑、謾罵、冷嘲熱諷，什麼都沒有。

王鴻薇確診後，此刻是否要加強陸戰？吳怡農說，他在二○二○年已選過一次立委，對地方基層並不陌生，現在會按部就班拜會地方，並透過選區議員舉辦客廳會，直接和支持者溝通。

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