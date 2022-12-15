藍綠戰將出戰大安區立委補選誰有望勝選？學者分析原因點名「這個人」

image source：FB/徐弘庭、簡舒培、羅智強、阮昭雄

文/陳宣懿

傳出國民黨大安區立委林奕華有機會接任台北市副市長，而她的立委席次可能會面臨補選。現在有消息指出，國民黨內部已私下詢問過現任的大安文山區市議員，包括王欣儀和徐弘庭。民進黨陣營也磨刀霍霍，即將卸任的議員阮昭雄，以及連任成功的市議員王閔生與簡舒培都被點名有望挑戰立委補選選舉。



台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，民進黨三位議員都具相當強的戰力，其中簡舒培最為年輕，而且是女性，擔任過兩屆市議員；阮昭雄雖然之前選立委落敗，但得票率不低，有基本盤支持。而東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民分析，雖然王欣儀和徐弘庭都會有落跑議員的問題，兩人在網路聲量與網路好感度評比上也各有其亮點，但推出王欣儀可能會比較好，因為女性候選人選民接受度、得票率較高，加上林奕華也是女性，可打造女性傳承的形象。

羅智強具全國知名度網路聲量第一 簡舒培質詢戰力強聲量高

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2021/12/12～2022/12/11）近一年觀察分析，以藍綠陣營幾位可能人選進行分析，被外界認為有望角逐大安區立委補選聲量第一名的人是羅智強，共84萬9,518筆聲量，遠高出第二名簡舒培5倍以上。羅智強本為台北市大安文山區市議員，為參選桃園市長，今年5月請辭市議員，並將戶籍遷至桃園龜山。雖然最後未順利被國民黨提名、徵召，但他後來全台跑透透積極輔選，子弟兵楊植斗也順利接棒當選議員，創造不少話題。但有國民黨內部人士表示，根據《公職人員選罷法》規定，選舉人必須連續居住選區4個月以上，而羅智強的戶籍似乎來不及遷回台北，因此能否參加立委補選，恐怕仍有變數。

民進黨台北市議員簡舒培近一年的網路聲量16萬0,025筆，其中聲量最高點出現在8月15日。當天簡舒培在議會質詢柯文哲，狂嗆柯文哲心腹蔡壁如論文不當引用，甚至質疑蔡壁抄襲她的臉書貼文。簡舒培砲轟柯文哲雙標，當初狠批林智堅「袂看口」，但當自家人深陷論文抄襲風波卻善待。

網路聲量排名第三名的阮昭雄，總聲量2萬3,768筆，聲量最高點在11月10日，當天蔣萬安辭立委，阮昭雄開出第一槍，率先宣布投入補選，引起大家討論。

徐弘庭攻周玉蔻議題獲關注 王欣儀秀政績聲量增

網路聲量第四名、第五名分別是徐弘庭以及王欣儀，兩人過去一年的網路討論度差距不大，皆在1萬4千多筆左右。其中徐弘庭聲量最高峰出現在9月27日。徐弘庭當天出席國民黨舉行的「檢舉周玉蔻」記者會，呼籲全體民眾站出來共同檢舉周玉蔻，並要求NCC要用同樣標準處理民視與其政論節目，不要淪為「髒CC」。

王欣儀聲量最高點出現在3月30日，當日她於臉書分享推動文山區電桿地下化新成果，並細數上任以來已完成文山區多處電桿地下化，包含辛亥路四段101巷、指南宮後山、貓空地區等地，吸引不少支持者按讚。

而網路聲量第六名為民進黨台北市議員王閔生，總聲量8,193筆，聲量最高點在6月6日。當時王閔生質詢柯文哲，揭露不少在PTT造謠的帳號都曾用台北市政府的IP發文，而且發文者都在上班時間替民眾黨、柯文哲講好話，質疑民眾黨用市政府的錢養網軍，消息一出迅速在網路蔓延，也助攻王閔生網路聲量。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

最早表態補選立委卻未被徵召！阮昭雄挺吳怡農獲好感度第一

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2021/12/12～2022/12/11）近一年觀察分析，被外界點名有望角逐大安區立委補選幾位人選，阮昭雄在六人之中的好感度居冠。雖然民進黨沒有提名最早表態要參選台北市第三選區（中山、北松山）立委補選的阮昭雄，而是徵召吳怡農，但阮昭雄不僅大方表示支持吳怡農，還說若有需要之處，身為兄弟的他也會來幫忙，而阮昭雄此番話，讓他獲得少不網友好評。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚觀察分析，阮昭雄鮮少有爭議話題，問政也屬務實理性，因此吸引不少綠營及中間選民的好感。

王欣儀挑戰立委補選接棒林奕華？學者：打造女性傳承形象

網路好感度第二名為國民黨台北市議員王欣儀。新聞主播出身的王欣儀，口才流利，而且還有一副好歌喉，曾出席地方活動時清唱「城裡的月光」，影片釋出後獲得不少民眾按讚、留言和分享。有網友表示，「議員可以出道當歌星了」、「安可！再來一首，我可以點歌月亮代表我的心」。賴祥蔚認為，王欣儀具有高知名度，形象親切、問政溫和理性，獲得不少藍營及中間選民的好感。

羅智強、徐弘庭、王閔生立委補選熱門名單？好感度分列第三、四、五

網路好感度第三名為羅智強。基隆子弟羅智強在九合一大選期間，與當時為國民黨基隆市長參選人謝國樑直播，討論基隆的就業、醫療及未來發展等議題，羅智強也出席謝國樑的後援總會成立大會，貼文一出吸引不少支持者留言，「感謝強哥，謝國樑加油」、「強棒挺強棒」。

網路好感度第四名是徐弘庭。高雄市前市長韓國瑜在選前倒數時刻，曾為徐弘庭站台輔選，助攻聲量和好感度。徐弘庭除了勤跑行程拜票，同時也在臉書積極拜票喊口號「懇請選民賜票、支持6號蔣萬安」，很多支持者都紛紛按讚貼文並留言，「高票當選」、「台北隊加油加油」，都讓他的好感度有加分趨勢。網路好感度第五名為王閔生，主因是王閔生出席阮昭雄和趙怡翔舉行的大安聯合服務處開幕活動，貼文獲得許多人按讚。

至於簡舒培的網路好感度則是敬陪末座。問政風格嗆辣的她，曾於議會質詢時頻頻與柯文哲槓上，簡舒培不僅因為蔡壁如論文抄襲疑慮與柯文哲互嗆，更曾直呼柯文哲的名字，讓柯文哲很不滿說她不禮貌。雖然有很多網友認為簡舒培問政認真，但同時也有網友認為，「每次聽到簡舒培質詢的水準，真是令人不敢恭維」、「簡舒培的質詢讓人非常反感，台北怎麼會有這樣的議員真是讓人搖頭」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月12日至2022年12月11日。

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