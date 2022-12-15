王鴻薇確診連夜通報拿藥 今起暫停立委補選拜票行程

國民黨台北市立委第三選區補選參選人王鴻薇今天表示自己確診，將從今天起暫停拜票行程，這段時間將視自己的身體情況改採視訊方式繼續拜會，她昨晚也已到急診室通報拿藥，爭取在最快的時間內復原。

王鴻薇在臉書表示自己確診了，今天起暫停拜票行程，但為了爭取時間，她會透過視訊的方式繼續懇託，她希望北松山區和中山區的里長和朋友能夠原諒她暫時不能親自拜訪。

王鴻薇說，因為她會大量接觸人群，平時每三至四天至少都會快篩。昨天傍晚她輕微咳嗽，再加上要上節目，所以做了快篩，發現確診了，連夜先去急診室通報拿藥，爭取在最快的時間復原，再恢復拜票行程。

王鴻薇說，這段時間只要身體可以允許，她會用直播的方式和大家見面。王鴻薇辦公室表示，接下來5天拜會行程暫定會由辦公室主任及人員代為出席，視王鴻薇身體狀況，可能會以影片受訪或直播的方式和大家互動。 國民黨台北第三選區立委補選參選人王鴻薇今天表示自己確診，已連夜至急診室通報拿藥，爭取在最快的時間內復原。圖／取自王鴻薇臉書

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