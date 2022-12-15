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吳怡農：票投民進黨不會有戰場 王鴻薇：綠先降低兩岸緊張情勢

聯合報／ 記者鍾維軒徐偉真劉宛琳／台北報導
台北市立委補選，國民黨參選人王鴻薇（左圖）與民進黨參選人吳怡農（右圖）藍綠對決。圖／聯合報系資料照片
台北市立委補選，國民黨參選人王鴻薇（左圖）與民進黨參選人吳怡農（右圖）藍綠對決。圖／聯合報系資料照片

北市立委補選，藍綠參選人王鴻薇吳怡農連日為松山機場兵役問題等政見交鋒，王昨揶揄，交通部長王國材跟她意見相似，「會不會覺得王國材是我的發言人？」吳指出，國民黨認為「票投民進黨，青年上戰場」，若真有口號，應該是「票投民進黨，才不會有戰場」。

王鴻薇遭對手質疑選上議員就落跑，她昨接受專訪時落淚表示從未迴避，「我不是林智堅，不會硬抝」，並指上任後將要求行政院長蘇貞昌及國安局長陳明通下台，另要跟國家傳播通訊委員會ＮＣＣ及竹科管理局算總帳。吳怡農則反酸，她現在已經在要求任何人下台，不需要進入立法院，「我們就盡全力讓她留在市議會」。

對於松機遷建，王國材前天表示，松機除離島東部旅次，還是軍用合一機場，負責首都防衛，還有諸多因素需詳細考慮。王鴻薇說，王國材的疑慮跟她相似，吳怡農會不會覺得王國材是她的發言人？吳怡農回應，這是口水。

面對兩岸緊張情勢，吳怡農指出，這次他提出支持兵役制度適度延長，又被說成是選舉操作，但所有國家安全及國防建設只有一個目標，就是避戰讓台灣不會有戰場，期待對手說明兵役立場。

王鴻薇表示，延長兵役問題過去談很久，現不該成為選舉操作，呼籲蔡政府當務之急還是先降低兩岸緊張情勢。

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松機遷建疑慮同 王鴻薇問吳怡農：覺不覺得王國材是我發言人？

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