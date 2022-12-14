聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒流可能降低投票率 李俊俋：市民等待改變的心是熱切的
民進黨嘉義市長候選人李俊俋擔心寒流影響大家出來投票意願，呼籲大家踴躍出來投票，雖然天氣冷的，但是內心是熱的，因為嘉義人已經等了13年，等待改變的心是熱切的。
陪同李俊俋車隊掃街的立委林靜儀在台中市第二選區立委補選勝出，是否有撇步傳授，林靜儀表示，出來投票是重點，補選創下高投票率的原因是地方民眾早已厭倦家族政治把持，希望能夠有新的改變，大家有一樣目標、信念，令全台灣在關注、支持，才能改變這一切。
林靜儀說，這次嘉義市選舉比較辛苦，因為九合一剛選完，有許多民眾不知道為什麼還在選舉，嘉義市在人口或地方上暫時沒辦法得到大量媒體關注，這也是為什麼今天早上李俊俋要到台北和黨團一起開記者會，民進黨立場是全力相挺，向所有嘉義市鄉親說，這次選舉非常重要，將決定了嘉義市有沒有機會改變，所以周日即使天氣很冷，要記得投這一票可以改變嘉義市的未來。
對於黃敏惠批評愛心卡是亂開選舉政見，會增添社服預算，李俊俋反駁，黃敏惠凡事推給中央的能力令人嘆為觀止，之前所提的老人假牙、健康檢查、生育補助等，她都推給中央有限制，現在敬老愛心卡其實全國已經有14個縣市同意加入，另外也有5、6個縣已經有計程車只是增加敬老愛愛心卡的使用功能，並沒有增加其他多餘的負擔，連這樣黃敏惠都不願做，然後又把責任推給中央，這是願不願意做、要不要認真做的問題，「有心的人找方法、無心的人找藉口」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言