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寒流可能降低投票率 李俊俋：市民等待改變的心是熱切的

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民進黨立委林靜儀（右）陪同黨嘉義市長候選人李俊俋（左）車隊掃街拜票。圖／李俊俋競選總部提供
民進黨立委林靜儀（右）陪同黨嘉義市長候選人李俊俋（左）車隊掃街拜票。圖／李俊俋競選總部提供

民進黨嘉義市長候選人李俊俋擔心寒流影響大家出來投票意願，呼籲大家踴躍出來投票，雖然天氣冷的，但是內心是熱的，因為嘉義人已經等了13年，等待改變的心是熱切的。

陪同李俊俋車隊掃街的立委林靜儀在台中市第二選區立委補選勝出，是否有撇步傳授，林靜儀表示，出來投票是重點，補選創下高投票率的原因是地方民眾早已厭倦家族政治把持，希望能夠有新的改變，大家有一樣目標、信念，令全台灣在關注、支持，才能改變這一切。

林靜儀說，這次嘉義市選舉比較辛苦，因為九合一剛選完，有許多民眾不知道為什麼還在選舉，嘉義市在人口或地方上暫時沒辦法得到大量媒體關注，這也是為什麼今天早上李俊俋要到台北和黨團一起開記者會，民進黨立場是全力相挺，向所有嘉義市鄉親說，這次選舉非常重要，將決定了嘉義市有沒有機會改變，所以周日即使天氣很冷，要記得投這一票可以改變嘉義市的未來。

對於黃敏惠批評愛心卡是亂開選舉政見，會增添社服預算，李俊俋反駁，黃敏惠凡事推給中央的能力令人嘆為觀止，之前所提的老人假牙、健康檢查、生育補助等，她都推給中央有限制，現在敬老愛心卡其實全國已經有14個縣市同意加入，另外也有5、6個縣已經有計程車只是增加敬老愛愛心卡的使用功能，並沒有增加其他多餘的負擔，連這樣黃敏惠都不願做，然後又把責任推給中央，這是願不願意做、要不要認真做的問題，「有心的人找方法、無心的人找藉口」。

民進黨立委林靜儀（右）陪同黨嘉義市長候選人李俊俋（左）車隊掃街拜票。圖／李俊俋競選總部提供
民進黨立委林靜儀（右）陪同黨嘉義市長候選人李俊俋（左）車隊掃街拜票。圖／李俊俋競選總部提供
民進黨立委林靜儀（右）陪同黨嘉義市長候選人李俊俋（右二）車隊掃街拜票獲支持者熱情歡迎。圖／李俊俋競選總部提供
民進黨立委林靜儀（右）陪同黨嘉義市長候選人李俊俋（右二）車隊掃街拜票獲支持者熱情歡迎。圖／李俊俋競選總部提供
車隊掃街拜票時獲支持者熱情歡迎。圖／李俊俋競選總部提供
車隊掃街拜票時獲支持者熱情歡迎。圖／李俊俋競選總部提供

嘉義市選舉 投票率 李俊俋 2022大選

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