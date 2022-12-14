王鴻薇批把國防責任丟役男 吳怡農：不懂她在攻擊什麼

延長兵役議題引正反討論，中國國民黨北市立委參選人王鴻薇昨稱，政府作為是不讓兩岸發生戰爭，批吳怡農在台海最兵凶戰危之際，把責任丟給役男。民進黨參選人吳怡農今受訪時說，現在一切的目標就是避免戰爭，唯一透過國防投資，才有能力嚇阻戰爭，真的不清楚對手在攻擊什麼。

吳怡農今赴大直植福宮參香，受訪前先發表關於藍營頻攻擊兵役制度延長的看法。吳怡農表示，過去這2天的言論，來自藍營朋友，他們說兵役制度檢討是選舉操作、說國家安全挑戰是民進黨造成的、說票投民進黨青年上戰場，但團隊做的一切努力，所有國家安全、國防建設，只有一個目標，那就是避免戰爭，讓台灣不會有戰場。

吳怡農認為，若真的要有口號，應該是「票投民進黨才不會有戰場」，這是最重視的，台灣要維護和平、維持現有的生活方式，唯一透過戰備、準備、國防投資，才有機會嚇阻戰爭，確保和平，這應該是不分黨派的共識，共同努力的目標，不應該淪為選舉操作。

面對王鴻薇的批評，吳怡農說，所有努力的目標就是要避免戰爭，避免所有人需要上戰場，「所以我真的不清楚對手在攻擊什麼，我也很期待，她對於國家安全、兵役政策，提出具體的想法和批評。」

另外，有關北市議員徐巧芯批吳怡農主張延長兵役，卻說不出來具體延長多久，坐實草包罵名。吳怡農表示，他主張全面改革訓練內容、同時適度延長兵役役期，這2件事要一起做，也是國防部的責任，提出具體評估規劃，讓社會大眾知道，最後政策是為了什麼訓練、訓練多久，其他口水都不必要，現在是團結在一起面對國安挑戰的時候。

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