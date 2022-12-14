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最新北市立委補選民調出爐 媒體人曝「這因素」將成勝選關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市第三選區立委補選，民進黨吳怡農（右）對上北市議員王鴻薇（左）。圖／聯合報系資料照片
台北市第三選區立委補選，民進黨吳怡農（右）對上北市議員王鴻薇（左）。圖／聯合報系資料照片

九合一選舉上月底落幕，北市中山、北松山立委蔣萬安當選台北市長，空出立委遺缺將於明年1月8日舉行投票，被視為藍綠延長賽。國民黨派出剛當選市議員的王鴻薇出線參加補選，民進黨則提名曾與蔣萬安競選立委的吳怡農出戰。資深媒體人黃揚明綜合目前選情分析，「勝選關鍵就是在投票動能，我覺得喜好度的部分可能是很關鍵的一個因素」。

根據《TVBS民調中心》12日公布一份最新民調指出，王鴻薇以46%支持度力壓吳怡農的38%，兩人差距8個百分點，中立選民也有49%支持王鴻薇，明顯高於支持吳怡農的23%。黃揚明在網路節目《批踢踢開講》中表示，「從整個民調的結果，我覺得這一次的選戰變成整個世代對立」。

黃揚明進一步說明，「你可以很明顯看到吳怡農的支持群眾在40歲以下，意即20~29歲、30~39歲，都過50%，也就是說吳怡農基本上年輕人都非常支持；50歲以上王鴻薇都過50%，那就變成是老少世代的對立」。黃揚明認為拿到大量的年輕人的支持，「其實是不保險的」，因為「年輕人的投票動力相對比較弱」，補選當天除了要看天氣狀況，還得考量到1月8日那周的前一周是跨年、後一周是大學期末考，因此「裡面會有很多因素去影響年輕人投票率，這是一個隱憂」。

黃揚明在節目中用「綠營的金孫」來形容吳怡農，說他確實就是一個被呵護長大的明星，「被包裝成綠營的救世主那種感覺」。黃揚明也說王鴻薇是這次九合一選戰裡面藍營的最大功臣之一，國民黨有87%支持王鴻薇，民進黨有92%支持吳怡農，「他們在自己的陣營都有非常高支持度，不像陳時中有一度是連民進黨的支持者都挺不下去」。

不過，黃揚明直言王鴻薇在TVBS民調中領先吳怡農8個百分點「並不安全」，因為這份民調中有42%表態在九合一選舉把票投給蔣萬安、22%說把票投給陳時中，17%表態投給黃珊珊，蔣萬安的樣本比例與實際得票率差不多，陳時中少了近10%，黃珊珊少了約8%。

黃揚明預言，萬一投票日當天那10%躲起來的陳時中支持者往吳怡農那邊走，或者黃珊珊的支持者中有一部分往吳怡農那邊走，「這樣就變成平手」。黃揚明說就目前看來兩位候選人的實力非常接近，所以勝選的關鍵就是在投票動能，「我覺得喜好度的部分可能是很關鍵的一個因素，喜好度王鴻薇比吳怡農多3%，雖然很不明顯，但是不喜歡吳怡農的比王鴻薇多6%，整體而言吳怡農在整個盤勢確實會比較吃虧的」。

立委補選 王鴻薇 吳怡農 黃揚明 蔣萬安

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