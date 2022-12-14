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王鴻薇今提上任四大目標 首要目標蘇貞昌陳明通下台

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇（圖）今天上午前往媒體工作者黃揚明廣播節目受訪。記者曾原信／攝影
國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇（圖）今天上午前往媒體工作者黃揚明廣播節目受訪。記者曾原信／攝影

投入台北市立委第三選區立委補選的台北市議員王鴻薇今天提出「上任四大目標」，表示自己若選上立委，她要行政院長蘇貞昌、國安局長陳明通下台，還要和國家通訊傳播委員會（NCC）、竹科管理局算總帳。

王鴻薇今天在臉書表示，她參選國會議員，除了提出中央施政具體方向，同時針對政府施政弊端，能夠一一監督、舉發，讓這些黑暗的角落，無所遁形，為人民發聲，她今天和大家報告上任四大目標。

王鴻薇說，第一個目標是蘇貞昌下台，因為治安敗壞內政部長請辭，行政院長卻沒有下台，她認為蘇貞昌態度傲慢戀棧權位，多次在議場惡言羞辱在野立委，漠視民意，甚至不分藍綠，民進黨立委高嘉瑜、議員王世堅等都要求他下台，任內女兒承包國家標案備受爭議，卻被踢爆，女兒蘇巧純涉嫌藉白手套，以其他公司名義，取得2495萬的多媒體標案。

王鴻薇說，陳明通也該下台，「學術量販店」一魚9吃甚至1魚20吃，敗壞學術倫理。新竹市前市長林智堅、桃園市長鄭文燦等政治人物論文抄襲涉略不少，且在台大國發所還有更多學生論文備受爭議，至今仍未對此負責，道德根本就不適任，還欺上瞞下，提供錯誤消息給蔡總統，對自己指導抄襲論文，未據實以報，更讓學術價值蕩然無存，也收受不明捐款。

王鴻薇說，NCC爭議不斷，數位中介服務法草案內容被認為過度監控，被質疑侵犯言論自由。十年來首發電視台執照，卻在新聞頻位稀缺、有線電視涉及政治敏感的背景下蔡英文總統、蘇貞昌都牽涉為替鏡電視闖關施壓NCC，另外之前媒體人周玉蔻節目中公開用張淑娟照片，相關言論嚴重危害張隱私權，NCC至今沒有裁罰。

王鴻薇說，竹科管理局放任國家財產受侵害，林智堅論文侵權，目前學校已經確認抄襲，但是竹科管理局未依照職權提告，確實有包庇之嫌。

王鴻薇 蘇貞昌 論文抄襲 陳明通

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