吳怡農告急？徐巧芯揭致勝內幕 斷言：只有王鴻薇能贏

據TVBS最新民調，在台北市第三選區（中山、北松山）的立委補選中，國民黨候選人王鴻薇以46%支持率居首位，領先民進黨候選人吳怡農的38%，無黨籍候選人蕭赫麟則僅有1%，另外尚有15%未表態。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，「只有王鴻薇能贏」，並點出其致勝關鍵。

徐巧芯12日在政論節目「國民大會」中表示，早在王鴻薇剛被提名參選立委時，她就講過自己會全力支持王鴻薇，因為她認為在這一仗只有王鴻薇能夠贏下來。

徐巧芯解釋，此次立委補選的選區包括中山區和北松山，過去在中山區，國民黨和民進黨大概都是五五波打平，故影響不大。至於北松山則是主要票倉，同時也是她參選市議員的選區之一，據她觀察，「在補選投票率通常較低的狀況下，能夠拿到北松山的基本盤，就是勝選的關鍵」。

徐巧芯接著說，雖然從她與王鴻薇在松山、信義選區的議員得票數來看，她是第一，王鴻薇排第二，但是在北松山地區，王鴻薇的得票卻比她強，這就代表王鴻薇是所有議員中，在北松山成績最好，而且經營根基最深的一位，「王鴻薇自己本身就住在那邊（北松山），所以只要把基本盤拚出來就有機會勝過吳怡農」。反之，如果兩邊都是五五波的情況下，吳怡農才有獲勝的機會。

民進黨台北立委參選人吳怡農（中）日前出席中吉里捐血活動。記者曾吉松／攝影

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