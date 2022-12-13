藍批募款裝闊 吳怡農斥抹黑

國民黨昨天舉行記者會，質疑民進黨台北市立委補選參選人吳怡農的「壯闊台灣聯盟」募資超過六成都拿來宣傳，涉及「假公益真競選」，變成「裝闊台灣」。吳怡農強調，帳目很清楚，很遺憾選舉又再次落到扭曲人身攻擊，他徹底失望。

國民黨文傳會副主委練鴻慶指出，吳怡農擔任理事長的壯闊台灣聯盟，向內政部申請「公開勸募」許可，在網路公開募款；吳在官網表示捐款是為了「後盾計畫」，要培養更多為危機做好準備的人，但沒說的是，他預計勸募的六九○萬元，其中四四二萬元是拿來做宣傳，達勸募總額百分之六十四，至於所有與志工、講師、教官相關的費用才約七十八萬元，只占總經費百分之十一，有欺騙捐款人之嫌。

吳怡農昨晚在臉書強調，六八○萬元（國民黨指為六九○萬元）僅是募款計畫預設目標，實際募集不到七萬元，沒一毛錢用在宣傳他個人。他痛批國民黨刻意扭曲事實，「抹黑請到我為止，不要波及『後盾計畫』」。

吳怡農指出，今年度前三季截至九月止，教官費占「後盾計畫」總支出百分之廿八，廣告與宣傳百分之六，其他支出包含場地、設備、器材等營運成本；國民黨指控他拿百分之六十四費用宣傳個人，「事實是百分之○」。

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