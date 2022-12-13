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藍批募款裝闊 吳怡農斥抹黑

聯合報／ 記者劉宛琳胡瑞玲潘才鉉／台北報導
民進黨第三選區立委參選人吳怡農昨晚發臉書公布後盾計畫募款實際募款金額及支出。圖／截自吳怡農臉書
民進黨第三選區立委參選人吳怡農昨晚發臉書公布後盾計畫募款實際募款金額及支出。圖／截自吳怡農臉書

國民黨昨天舉行記者會，質疑民進黨台北市立委補選參選人吳怡農的「壯闊台灣聯盟」募資超過六成都拿來宣傳，涉及「假公益真競選」，變成「裝闊台灣」。吳怡農強調，帳目很清楚，很遺憾選舉又再次落到扭曲人身攻擊，他徹底失望。

國民黨文傳會副主委練鴻慶指出，吳怡農擔任理事長的壯闊台灣聯盟，向內政部申請「公開勸募」許可，在網路公開募款；吳在官網表示捐款是為了「後盾計畫」，要培養更多為危機做好準備的人，但沒說的是，他預計勸募的六九○萬元，其中四四二萬元是拿來做宣傳，達勸募總額百分之六十四，至於所有與志工、講師、教官相關的費用才約七十八萬元，只占總經費百分之十一，有欺騙捐款人之嫌。

吳怡農昨晚在臉書強調，六八○萬元（國民黨指為六九○萬元）僅是募款計畫預設目標，實際募集不到七萬元，沒一毛錢用在宣傳他個人。他痛批國民黨刻意扭曲事實，「抹黑請到我為止，不要波及『後盾計畫』」。

吳怡農指出，今年度前三季截至九月止，教官費占「後盾計畫」總支出百分之廿八，廣告與宣傳百分之六，其他支出包含場地、設備、器材等營運成本；國民黨指控他拿百分之六十四費用宣傳個人，「事實是百分之○」。

吳怡農 國民黨 教官 立委補選

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