影／挑戰費鴻泰 徐巧芯表態2024拚立委喊：世代交替時候了

國民黨北市議員徐巧芯這次九合一選舉，拿下台北市松山信義選區議員最高票，今天接受媒體人黃暐瀚專訪，被問到是否拚2024立委選舉？她說有機會一定會挑戰，不過國民黨初選辦法還沒出爐，不知是三、四、五月，只要有初選機會，一定會參加，也喊出「國民黨到了世代快速交替的時候」。

徐巧芯今天早上在專訪中表示，她準備好了，一定會挑戰，不過根據國民黨黨規，必須要先通過黨內初選，才有拿到參選立委的門票，不過在拿到門票之前，都等於沒參選，因為還沒拿到政黨推薦書，初選要先過關才有機會，徐巧芯表態自己確定會參加初選。

黃暐瀚也問，是否會碰上現任委員費鴻泰？徐巧芯表示，這不是她與費鴻泰的挑戰，是對她自己的挑戰，就是公平競爭，讓選民覺得她的格局是否到了，如果選民覺得準備好了，就會挑戰到中央，問政給大家看，但如果選民覺得她還沒有準備好，就會繼續、更努力。

徐巧芯說，她相信，今年會有非常多面孔要挑戰，因為國民黨到了一個整體快速世代交替的時候。黨內有許多優秀議員、戰將，經過四年磨練，已經不一樣，國民黨的世代交替也在快速中，會掀起一個風潮。

黃暐瀚今天也在臉書提到，「徐巧芯、選立委！」今天幾個重點，簡單粗暴，第一，選區共榮、集體配票，藍營要團結！第二個重點是明年積極參與黨內立委初選，挑戰費鴻泰。第三，徐小時候夢想是當明星（現在已經是了），未來若有機會選總統，也不排除。第四、眼前藍營最強的總統人選，是郭台銘。

黃暐瀚也提到，「蜜獾從來沒在怕！明年選立委、最強郭台銘，簡單粗暴。」

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