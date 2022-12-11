核二、三延役行不行 正反意見激辯

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
針對國民黨籍立委候選人王鴻薇「核二、核三延役」的政見，引發正反雙方激烈論戰。（Photo on Wiki Commons）
針對國民黨籍立委候選人王鴻薇「核二、核三延役」的政見，引發正反雙方激烈論戰。（Photo on Wiki Commons）

核二、核三延役行不行？針對國民黨籍立委候選人王鴻薇解決缺電的「核二、核三延役」政見，綠盟痛批，核廢料無處安放才是根本問題，且核電廠延役絕非國際趨勢。再生能源推動聯盟理事長高如萍受訪時也說，核電廠延役議題還是要考量到當地民眾的意願。

核能流言終結者創辦人黃士修受訪時則說，核能已經被歐盟認證為是綠能，甚至是獲得「永續投資」的項目，並沒有任何科學證據顯示，核廢料對環境有危害。清大核子工程系教授李敏也表示，核二核三廠延役，能夠穩定供電、減少空汙，更能大幅降低發電成本。

王鴻薇7日於臉書表示，面對台灣缺電問題，她支持核二核三延役。她強調，美國、歐洲與日本都啟動核電延役，台灣應與國際接軌，確保能源穩定又能減少空污、降低排碳。

核廢料無處安放

對此，綠盟隨後提出「核廢料已爆滿無法運轉」、「核廢料無處安放才是根本問題」與「核能衰退才是國際趨勢」等聲明，堅決反對核電廠延役。綠盟強調，在法令欠缺、地方不支持、溝通不足的現況，台灣的高階核廢料都無處安放，延役核電廠的使用不但無法解決這些問題，只會加劇高階核廢料處置的困境。

高如萍特別指出，雖然支持核能方認為，核能能提供更便宜的供電，但高度仰賴核能的法國遭遇到缺電問題，且該國的處理方法是轉向加速再生能源發展、減少民眾用電需求等，而非持續擴大核電，應該是台灣相當好的借鑑。

缺電問題是核心

李敏則於臉書上支持延役主張說，台灣缺電絕非危言聳聽，而是依據經濟部能源局《110年全國電力資源供需報告》所提，「台灣未來可調控電力、發電機組嚴重不足」，但核二、核三廠的發電量，相當於110年全國總發電量的10.65%。

他強調，根據台電公司的資料，111年10月底火力發電的成本高達3.37元／度，相較核能的1.43元／度，核電廠延役還有大幅降低成本的優點。此外，台電公司110年總汙染排放量達291公斤／百萬度，而核二、核三廠延役可以減少9百萬噸的空汙。

核能早已是綠能

黃士修亦強調，核廢料的問題，執政黨與環保團體已經跳針很久，不願意面對歐盟將核能列為綠能的狀況。他指出，歐盟甚至聘請專業的科學團隊研究核廢料對環境的汙染，結論是「沒有任何科學證據顯示，核廢料對環境有汙染，建議將核能列入永續投資的項目」。

他表示，反核方常說核廢料是遺害萬年的議題，但火力發電造成的空汙、太陽能面板或風電的扇葉也都是難以解決的汙染。

但高如萍強調，因為新冠肺炎導致眾多綠能工程延宕，影響到再生能源轉型的進度，現在都慢慢跟上進度，同時也在發展地熱、水力發電或屋頂型光電等綠能發電。她更指出，等了40年的核電廠除役，難道電廠說延役就延役嗎？

行政程序不可行？

綠盟也表示，核二、核三在法律上都已超過申請延役的日期，台電也已提出核能二廠除役計畫環境影響評估，已經由環保署審核通過，核二廠除役計畫已經開始執行。

但黃士修反駁說，儘管核電廠若要延期必須於屆期有效日期前五年提出申請與審核，但是原能會的內規問題，連法律都算不上，只要願意修改，甚至無須經過立法院就可以處理，讓核二、核三廠的執照繼續執行。

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