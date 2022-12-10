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吳怡農、王鴻薇出戰聲量互飆高！學者：民進黨危機意識高 基層會出門投票

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:FB/吳怡農王鴻薇團隊提供

文/蔡岳霖

明年1月18日台北市第三選區（中山、北松山）立委補選投票，共三人登記參選，不過外界關注焦點幾乎都在國民黨立委補選參選人王鴻薇、民進黨立委補選參選人吳怡農，兩人參戰也被視為藍綠九合一大選的延長賽。王鴻薇在今年九合一大選，爆料新竹市前市長林智堅論文涉抄襲，成為國民黨女戰神；吳怡農在上屆立委選舉，敗給台北市準市長蔣萬安，這回民進黨徵召捲土重來。藍綠陣營兩位參選人皆有高聲量、高知名度，王鴻薇一開始即緊咬民進黨徵召吳怡農參選是黑道治國、黑道治黨的延伸，王鴻薇則被批評為「落跑市議員」，對此吳怡農表示「先選上才有這個問題」，一方面表達自己對於選情的信心，同時也給了王鴻薇台階。這場立委補選戰，雙方想方設法打到對方痛點，力拚補選勝出。

力拚立委補選戰！王鴻薇登記參選網路聲量破14萬筆 

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/11/23～2022/12/07）統計調查，王鴻薇近兩週網路聲量最高峰出現在12月2日，聲量超過14萬筆。當日王鴻薇確定參與立委補選，扛下重責大任，由國民黨主席朱立倫、台北市準市長蔣萬安等人陪同出席登記參選，而王鴻薇臉書也發聲明「個人榮辱事小、為大局而戰」。

網路聲量第二高峰落在12月7日，共有6萬2,450筆。王鴻薇近期狂打吳怡農黑道疑慮，登上不少媒體版面，接著王鴻薇臉書發文表示，辦公室接到恐嚇電話「妳如果一直弄黑道，我們有可能會開槍」。王鴻薇聲量第三高點在12月3日，確定參選立委之後，她立刻出招開砲吳怡農是政二代、黑道魁儡，擔任民進黨台北市黨部主委時，「民進黨出現了前所未有的黑道人頭黨員，高達4、5千人」，該議題讓王鴻薇的網路聲量飆到5萬4,663筆；第四高點同樣與參選有關，12月1日傳出王鴻薇點頭答應參與立委補選對決吳怡農，遭酸「落跑議員」、「超越韓國瑜」，聲量2萬6,232筆。

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

難甩黑道議題？吳怡農兩大網路聲量高峰「黑道黨員、背後是黑道」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/11/23～2022/12/07）分析，吳怡農近兩週網路聲量最高峰在12月3日，聲量達4萬7,587筆。王鴻薇質疑吳怡農擔任市黨部主委時，關於黑道黨員相關議題，吳怡農反擊「不要戴著有色眼鏡，睜眼說瞎話」。第二聲量高點落在12月2日，聲量約4萬850筆，王鴻薇指控吳怡農「背後是黑道」，吳怡農則強力回應「是我開除趙介佑，他父親也是我請他離開黨部的。」接下來則是12月5日吳怡農對外宣布已於10月登記結婚，妻子是圈外人，並秀出手上婚戒，「死會」消息傳出，激起不少網友和「農婦」們的討論，聲量衝到3萬4,651筆。另外，吳怡農登記參選日，喊話盼乾淨選舉、不抺黑。對於王鴻薇參選時表示「不避戰，也不怕吳怡農」，吳怡農則回應「吳怡農沒那麼可怕」，兩人互相喊話也互相拉抬聲勢，讓吳宜農當日聲量達2萬3,167筆。

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「徵召補選、接恐嚇電話、挨酸落跑議員」 王鴻薇前三大熱議話題佔57%討論度  

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/11/23～2022/12/07），進一步觀察王鴻薇

近兩週破40萬筆聲量，最被網友討論的熱議話題：

一、32%討論度：國民黨徵召參與此次立委補選

二、13%討論度：辦公室接到恐嚇電話

三、12%討論度：遭質疑才剛成功連任市議員卻轉戰立委補選，被網友狂酸是「落跑議員」

四、9%討論度：昔上中國央視節目，稱總統為領導人

五、8%討論度：登記參加立委補選向選民致歉

六、5％討論度：徐巧芯力挺

七、3％討論度：密會葉林傳

八、3%討論度：登記立委補選老公不悅

九、2％討論度：拒絕參與補選

十、13％討論度：其他

透過討論度佔比觀察分析，王鴻薇最被網友熱烈討論事件的前三名，包括登記補選、接獲恐嚇電話、遭批落跑議員，都是從王鴻薇參選以及砲轟對手所衍生出的話題。

而王鴻薇也被挖出2020年曾登中國《中央電視台》「海峽兩岸」節目，批評蔡英文總統是對「美國唯命是從」的「領導人」，雖然是幾年前的事情，但在這回補選創造不少話題，有9%討論度。另外，王鴻薇才剛成功連任市議員，卻立即轉戰立委補選，王鴻薇登記參選時哽咽向選民道歉，除了展現個人歉意，陪同出席的國民黨主席、台北市準市長蔣萬安也表達出是「黨需要王鴻薇出戰」，炒熱登記參選話題，討論度佔8%。

過去曾傳出台北市議員徐巧芯與王鴻薇有心結，而在王鴻薇確定出戰吳怡農之後，徐巧芯立刻表達力挺、展現團結，王鴻薇也留言回覆「感謝空戰女神」，「雙姝」相關議題討論度佔5%。王鴻薇狂打吳怡農背後有黑道勢力，卻遭到迴力鏢，被點出中山區掃街時，未見同選區副議長葉林傳陪同。此時，民進黨也爆料葉林傳父親是地方角頭「牛埔幫」的創幫幫主，王鴻薇拜票結束後才私下拜訪葉林傳，被認為想避開黑道爭議，該議題討論度3%。至於參與立委補選老公氣瘋，還有拒絕參與補選則分佔3%、2%。

「王鴻薇落跑」打不到痛點？ 學者：雙方目前互相攻擊非同等級

台北大學副教授侯漢君表示，雖然民進黨也攻打王鴻薇相關黑道議題，但畢竟葉林傳在國民黨內沒有決策影響力，但黃承國就不一樣了，中常委在民進黨內具有一定影響力，即便黃承國宣布暫不參加中常會，但在黨內仍有一定的話語權。

台師大政研所教授曲兆祥分析，民進黨酸「王鴻薇落跑超越韓國瑜」是打不到痛點，因為王鴻薇一開始就認錯道歉 ，她並非主動參與補選立委，而是被國民黨趕鴨子上架，呈現出被動參與；而韓國瑜的狀況並非如此，當年他是主動爭取選總統。曲兆祥也說，王鴻薇若順利當選立委，照顧到的是同一個選區和選民，所以對選民、支持者而言，沒有太大的改變與影響，相較之下傷害度較輕，所以「落跑」話題不會持續延燒。曲兆祥更指出，目前民進黨的反擊，對王鴻薇都是蒼白而無力，反而王鴻薇打吳怡農是「黑道」相關議題，已經燒了一個星期， 兩者不是同一個等級。

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

吳怡農頻拋話題、政見難炒熱？ 學者：民進黨敗選後仍未挽回民意

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/11/23～2022/12/07）近兩週的網路聲量數據觀察分析：

一、23%討論度：黑道相關議題

二、18%討論度：徵召參選

三、12%討論度：媒體聯訪行程遲到

四、11%討論度：對外表示開除趙介右，將趙映光請離市黨部

五、8%討論度：黃承國相關議題

六、6％討論度：遭酸草包、農包

七、6％討論度：批評民進黨初選機制崩壞

八、4%討論度：主視覺致敬切・格瓦拉，遭疑抄襲歐巴馬宣傳海報

九、4％討論度：選舉政見政策

十、4％討論度：排黑條款修法

十一、3％討論度：結婚消息

十二、1%討論度：蔡英文總統珍珠奶茶襪子

十三、1%討論度：其他

吳怡農總聲量約25萬2,647筆，其中黑道相關議題佔23%，而且議題延燒數天，似乎無法立即滅火。上一回的立委選舉，吳怡農和蔣萬安的「雙帥對決」引起相當大討論，雖然吳怡農落後，但票數差距不算太大，因此這回再度出戰參選被認為有贏面，因此民進黨的徵召參選，激起吳怡農的討論度達18%。

近期掀起話題還包括12月3日吳怡農參加民權國小校慶活動，原本表定8點扺達，卻遲至9點才現身，甚至被提問遲到問題時垮臉嗆記者，引發各界熱議佔12%討論度。

另外，「黑道爭議」一波未平一波又起。吳怡農受訪時對外公開表示，擔任市黨部主委任內，「開除趙介佑，將趙映光請離市黨部」佔11%討論度，而吳怡農與黃承國之間的關係討論也佔8%。為了滅火，民進黨擬修《選罷法》限制「黑、金、槍、毒」不能參選公職，對此，吳怡農呼籲國民黨跟進，「期待國民黨不噴口水，一起跟進」，相關議題聲量佔4%。

吳怡農在宣布參選後，過去接受訪問、出席活動的影片也陸續被翻出，遭到網友酸草包、農包的相關討論佔6%。2021年底，民進黨中央黨部召開力挺林靜儀及林昶佐記者會，吳怡農上台致辭時突然忘詞，接著主動提及「總統的珍珠奶茶襪子」，網友們瞬間把焦點轉移到蔡總統的「珍奶襪」，這段影片被挖出，網友們對於「農式說話風格」似乎頗感興趣，討論度也有1%。

吳怡農補選立委這一戰，對於民進黨而言至關重要，九合一大選失敗，吳怡農直言敗選主因初選機制崩壞，而這番說法，外界認為可能是打臉蔡英文總統，討論度佔6%。而公布競選主視覺致敬切，格瓦拉，事後網友質疑抄襲歐巴馬宣傳海報佔4%，選舉政見佔4%。

綜觀而言，吳怡農黑道相關議題佔比高，侯漢君教授說，王鴻薇這回攻打的並非新議題，主要是民進黨在九合一敗選後至今，民意仍未挽回，導致吳怡農即使努力想要創造新的話題，實屬困難。侯漢君強調，一般來說，若想在立委選舉中獲勝，政黨形象可能比參選人政見來得更重要。舉例來說，參選人會積極拋政見、端牛肉政策，但通常不會有太大說服力，因為不是參選人想做什麼，就能做得到，而且選民還是會考慮政黨的形象。因此，民進黨必須盡快找出敗選原因重塑形象，吳怡農才有機會勝選。

曲兆祥指出，以這一次立委補選而言，吳怡農遭狂打黑道等議題，到了投票前倒數時刻，民進黨危機感會越來越高，會激出基本盤支持者傾巢而出投票，反觀國民黨支持者可能不會積極出門投票，因為無論王鴻薇是否當選，對選區都是一樣的服務，所以沒有任何危機感。

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月23日至2022年12月07日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『吳怡農、王鴻薇』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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