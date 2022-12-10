把握選前倒數 李俊俋妻子陳佳慧扮分身傳統市場掃街搶選票

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民進黨嘉義市長候選人李俊俋妻子陳佳慧（右二）上午在同黨立委王美惠（左二）等人的陪同下到傳統市場北興市場掃街拜票，獲支持民眾熱情歡迎。圖／李俊俋競選總部提供
民進黨嘉義市長候選人李俊俋妻子陳佳慧（右二）上午在同黨立委王美惠（左二）等人的陪同下到傳統市場北興市場掃街拜票，獲支持民眾熱情歡迎。圖／李俊俋競選總部提供

民進黨嘉義市長候選人李俊俋妻子陳佳慧今天上午在同黨立委王美惠、前立委呂孫綾等人的陪同下到傳統市場北興市場掃街拜票，沿途獲支持民眾熱情歡迎，要在黃金周拚出勝利。陳佳慧表示，三個女力出擊，拚出勝選！

陳佳慧表示，菜市場是她最喜歡來的地方，除了能夠感受鄉親最多的溫暖，更重要的是能夠第一線聽到民眾的心聲。相信在委員王美惠、來自新北的呂孫綾助陣下，三個女力出擊，一定能拚出勝選！

王美惠表示，這次雖然苦戰，不過相信只要在外的嘉義鄉親回嘉投票就會勝選。拜託給民進黨機會，因為民進黨懂得如何做地方建設與爭取福利。請鄉親一定要拉上鄰里與家人支持李俊俋，讓嘉義不一樣。

呂孫綾表示，昨晚與前主席卓榮泰一起到彌陀夜市為李俊俋助選，已經感受到嘉義鄉親滿滿的熱情與溫暖，「為了不辜負鄉親的期望，嘉義市一定要翻轉！李俊俋非常努力，請嘉義鄉親一定不要讓他孤單，支持有能力有願景的市長改變嘉義。

民進黨嘉義市長候選人李俊俋妻子陳佳慧（右二）在同黨立委王美惠（中）等人的陪同下站路口向市民朋友懇託拜票。圖／李俊俋競選總部提供
民進黨嘉義市長候選人李俊俋妻子陳佳慧（右二）在同黨立委王美惠（中）等人的陪同下站路口向市民朋友懇託拜票。圖／李俊俋競選總部提供

嘉義 李俊俋 民進黨 嘉義市選舉

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