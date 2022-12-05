快訊

曾如廁昏迷40分鐘急送醫 70歲資深歌仔戲女星驚傳病危

成民進黨敗選戰犯？黃承國捲黑道風波發聲 盼黨中央成立調查小組

北捷文湖線又出包 六張犁往南港展覽館站出現異常延誤

擦亮民主聖地招牌黃敏惠更拚 李俊俋自信帶來新氣象

中央社／ 嘉義市5日電

嘉義市長重行選舉改至18日投票，爭取連任的市長黃敏惠今天表示，加倍努力、打拚，擦亮民主聖地這塊招牌；民進黨嘉義市長參選人李俊俋相信政見可為嘉義市帶來新氣象。

對於李俊俋質疑擔任市長太久、應換人做的問題，黃敏惠今天在嘉義市議會接受媒體聯訪表示，每一次選舉都是考驗，這也關係平時的認真及努力程度，以及所作所為是否有接地氣，自己從政逾20年，李俊俋應也有20年，大家應攜手合作，李俊俋可以留在中央為嘉義市爭取更多預算。

黃敏惠指出，這幾年施政民調從過去倒數第幾名，目前已名列前茅，除了市政團隊的努力外，也是市民對市政團隊的信任與支持，大家一起努力的成果。

黃敏惠說，很多市民認為嘉義市長選舉延至12月18日舉行有特別目的，不過，這一部分並不加以臆測，反正就是遇到了，就加倍努力、認真及打拚，贏得市民的考驗，請全國民眾看嘉義市長選舉，市民真的了不起，嘉義市民主聖地這塊招牌會被擦得更亮。

李俊俋今天上午持續在路口及傳統市場拜票，下午及晚上則前往廟口開講、掃街拜票；李俊俋今天並在臉書（Facebook）PO出1張支持者將1小時的廟口開講濃縮成1頁筆記，希望讓更多鄉親了解政見內容。

李俊俋表示，政見講出口就是承諾，因為講話的對象是嘉義市民，而這些市民包含家人、鄰居、朋友等，用標語畫大餅誰都會，但要對這些支持者說空話，實在辦不到。

李俊俋說，所提出的具體政策，對嘉義市各種問題都有因應的解決辦法，相信可以為嘉義市帶來新氣象。

李俊俋開出的政見內容，包含補助65歲以上老人安裝假牙、75歲以上長者健檢每年補助新台幣1萬元、生育補助提高至2萬元、後湖工業區轉型為醫療生技照護園區，以及處理排水系統等項目。

2022大選 嘉義市選舉

延伸閱讀

假牙補助！綠議員指中央扣預算也要做 黃敏惠回應了

黃敏惠貼文「沒深蹲豈能了解嘉市」 李俊俋：腳麻了?

嘉市眷村生活文化館進度曝光 黃敏惠：打造成文化園區

經營童軍有成 黃敏惠獲亞太區傑出地區領袖領導獎

相關新聞

李俊俋指黃敏惠13年蹲太久 黃：李可在中央幫爭取經費

民進黨嘉義市長候選人李俊俋昨天由立委陳素月、黃世杰接連陪掃街，李俊俋指出，國民黨市長黃敏惠深蹲了13年，該站起來看看其他...

與黑道扯不清？游淑慧：吳怡農可以選擇背後靈站著誰

台北市第3選區立委補選，國民黨參選人王鴻薇緊咬對手吳怡農民進黨黑道黨員問題，並問吳怡農敢不敢建議黨開除黃承國？國民黨北市...

民進黨陷黑金爭議 柯文哲：為什麼不五年前問我？

台北市第三選區立委補選開打，國民黨參選人王鴻薇猛攻民進黨籍參選人吳怡農，使民進黨陷黑金爭議。台北市長柯文哲今被問及此事不...

藍營指與黑道扯不清 吳怡農強調：民進黨不歡迎販毒者

台北市第3選區立委補選登場，國民黨參選人王鴻薇緊咬民進黨黑道黨員問題，國民黨今也召開記者會直指民進黨參選人吳怡農與黑道牽...

藍營疑立委補選時程被卡 吳怡農：操作這議題覺得可惜

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選，中選會訂明年1月8日投票，被質疑時程太趕，國民黨立委參選人王鴻薇甚至說中選會「算...

上大陸節目王鴻薇不敢稱蔡英文總統 吳怡農：她需向社會交代

國民黨台北市第3選區立委參選人、北市議員王鴻薇日前接受中國大陸中央電視台採訪時，以「台灣領導人」稱呼蔡英文總統。對於王鴻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。