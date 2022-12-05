快訊

農婦心碎！無名指婚戒超閃 吳怡農坦承10月已登記結婚

有出國計畫役男注意！軍聞社發布役政訊息：93年次男子明年1月1日起成為役男

陸軍國造無人機曝光 偵蒐快狠準 4周練出合格操作手

吳欣岱指「成吉思汗不就是幫派」 館長陳之漢暴怒喊告：去跟法官解釋吧

聯合新聞網／ 綜合報導
館長在直播上揚言會對吳欣岱提告。圖擷自館長惡名昭彰YouTube頻道
館長在直播上揚言會對吳欣岱提告。圖擷自館長惡名昭彰YouTube頻道

網紅「館長陳之漢近日和執政黨槓上，針對「民進黨背後都是黑道」頻頻開砲，還找來前時代力量立委黃國昌開直播，揚言明年要走上街頭號召下架民進黨。對此，參選台北市議員失利的台灣基進成員、女醫師吳欣岱昨（4）日在臉書上發文，直指「成群結隊有前科的人？那成吉思汗不就是一個幫派」。此話一出也引爆火花，館長昨晚在直播上回應，強調自己會對吳欣岱提告。

吳欣岱昨日在臉書上發文，她在貼文開頭就寫道，「黑道的定義是什麼啊？成群結隊有前科的人？那成吉思汗不就是一個幫派，況且館長酸人黑道，自己成吉思汗裡面一堆有前科的不說，黃國昌倒是從善如流嘛」。她也提到黃國昌已經淪為館長之流，變成打手，真的很辜負過去學運期間很多人對他、對時代力量的支持，更愧對自己的法律人身分。

台灣基進成員吳欣岱。圖擷自吳欣岱臉書
台灣基進成員吳欣岱。圖擷自吳欣岱臉書
此外，吳欣岱認為黑道這整件事根本是假議題，「不是我覺得黑道沒關係，而是自己親身參與過，知道選舉花錢花資源。在這樣參政門檻高的情況下，有金主、地方勢力介入是很難拒絕的事」。她也談到台灣基進用小額募款做到了，但知名度很難拉起來仍然是事實，「我們擇善固執的很多策略選擇，至今也還在陰魂不散」。

針對吳欣岱在臉書上的發文，館長昨日晚間開直播反駁該篇貼文內容，並怒嗆知道對方需要流量，那就送她一個流量，「吳欣岱小姐，請妳這句話自己去跟法官解釋，我對妳提告」。館長除了聲明自己沒有前科，也提到員工都有良民證，痛批吳欣岱的貼文內容不實。館長接著舉出他過去和李天鐸的訴訟為例，談到李天鐸遭判刑3個月，以及民事判賠25萬元，強調絕對告得成。

吳欣岱 館長 黑道 陳之漢 良民證 2022大選

延伸閱讀

她批黃國昌淪館長打手 「愧對自己法律人身分」

館長批蔡總統遭黑道架空 柯文哲談黃承國：認識9年覺得算正常

館長爆料曾致電揪「一起罵政府」 陳明文喊冤還原事發經過

媒體人酸「看風向說話」 館長氣炸反擊：跟綠營側翼87％像

相關新聞

農婦心碎！無名指婚戒超閃 吳怡農坦承10月已登記結婚

民進黨台北市第3選區立委參選人吳怡農繼昨晚在捷運劍南路站舉辦首場街講後，今早在捷運松江捷運站向民眾打招呼，這是他宣布參選...

吳欣岱指「成吉思汗不就是幫派」 館長陳之漢暴怒喊告：去跟法官解釋吧

網紅「館長」陳之漢近日和執政黨槓上，針對「民進黨背後都是黑道」頻頻開砲，還找來前時代力量立委黃國昌開直播，揚言明年要走上街頭號召下架民進黨。對此，參選台北市議員失利的台灣基進成員、女醫師吳欣岱昨（4）日在臉書上發文，直指「成群結隊有前科的人？那成吉思汗不就是一個幫派」。此話一出也引爆火花，館長昨晚在直播上回應，強調自己會對吳欣岱提告。

下一步選中正萬華立委？ 黃珊珊：不知大家在急什麼

北市前副市長黃珊珊今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，被問到下一步？傳出許多中正萬華地方人士希望黃珊珊2024選中正萬華區立委...

王鴻薇問吳怡農敢不敢建議開除黃承國 吳：政治問題

北市第三選區立委補選登場，國民黨參選人王鴻薇緊追民進黨黑道黨員問題，民進黨參選人吳怡農說，市黨部前評委召集人趙映光父子是...

北市立委補選60天投票 中選會：非史上最短

台北市第三選區立委補選，補選期程僅六十天，被質疑為「史上最短」。中選會昨天表示，過去辦理立委缺額補選，實務上短則四十三天...

李俊俋攻假牙補助 黃敏惠：中央別扣預算

民進黨嘉市長候選人李俊俋昨在廟口開講，再提老人免費假牙支票，並批對手市長黃敏惠說若中央對於新增社福措施能不扣一般性補助款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。