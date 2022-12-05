吳欣岱指「成吉思汗不就是幫派」 館長陳之漢暴怒喊告：去跟法官解釋吧

網紅「館長」陳之漢近日和執政黨槓上，針對「民進黨背後都是黑道」頻頻開砲，還找來前時代力量立委黃國昌開直播，揚言明年要走上街頭號召下架民進黨。對此，參選台北市議員失利的台灣基進成員、女醫師吳欣岱昨（4）日在臉書上發文，直指「成群結隊有前科的人？那成吉思汗不就是一個幫派」。此話一出也引爆火花，館長昨晚在直播上回應，強調自己會對吳欣岱提告。

吳欣岱昨日在臉書上發文，她在貼文開頭就寫道，「黑道的定義是什麼啊？成群結隊有前科的人？那成吉思汗不就是一個幫派，況且館長酸人黑道，自己成吉思汗裡面一堆有前科的不說，黃國昌倒是從善如流嘛」。她也提到黃國昌已經淪為館長之流，變成打手，真的很辜負過去學運期間很多人對他、對時代力量的支持，更愧對自己的法律人身分。

台灣基進成員吳欣岱。圖擷自吳欣岱臉書 此外，吳欣岱認為黑道這整件事根本是假議題，「不是我覺得黑道沒關係，而是自己親身參與過，知道選舉花錢花資源。在這樣參政門檻高的情況下，有金主、地方勢力介入是很難拒絕的事」。她也談到台灣基進用小額募款做到了，但知名度很難拉起來仍然是事實，「我們擇善固執的很多策略選擇，至今也還在陰魂不散」。

針對吳欣岱在臉書上的發文，館長昨日晚間開直播反駁該篇貼文內容，並怒嗆知道對方需要流量，那就送她一個流量，「吳欣岱小姐，請妳這句話自己去跟法官解釋，我對妳提告」。館長除了聲明自己沒有前科，也提到員工都有良民證，痛批吳欣岱的貼文內容不實。館長接著舉出他過去和李天鐸的訴訟為例，談到李天鐸遭判刑3個月，以及民事判賠25萬元，強調絕對告得成。