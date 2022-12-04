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憂嘉義市長投票率低 李俊俋籲18日出門投票

中央社／ 嘉義市4日電
民進黨嘉義市長候選人李俊俋（中）今天到大福興宮，進行廟口開講。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋（中）今天到大福興宮，進行廟口開講。記者林伯驊／攝影

民進黨嘉義市長參選人李俊俋憂心投票率低，今天在大福興宮廟口宣講時，特別呼籲選民18日記得出門投票，請大家動起來，關心嘉義市發展。

李俊俋今天早上在結束徒步掃街行程後，就立即趕到大福興宮舉辦廟口開講，與民眾互動。

李俊俋首先針對4年前市長、議員投票率和此次議員選舉投票率下降，提醒民眾18日要出來投票，大家動起來，關心嘉義市發展，請大家把握最後時間，拉票催票支持自己。

李俊俋認為，如果大家關心這片土地，就一定要站出來，沒出來投票，就會被不關心土地的人決定你的未來，「嘉義人都是自己是民主聖地，就是了解民主，知道怎麼選出優秀的人」。

李俊俋表示，市長就是要解決市民的問題，告訴大家嘉義市未來要往哪走，尤其是在經濟、產業發展、社會福利，雜誌評比嘉義市長黃敏惠是5星市長，但同樣的評比卻說，嘉義市是全國經濟、就業最差。

李俊俋在廟口宣講時提到自己的政見，包括65歲補助裝假牙、75歲以上健檢補助，以及生育補助等各項政策，也告訴選民未來要推動的社會福利，同時說明嘉義市的產業發展和交通建設藍圖。

2022大選 嘉義市選舉 李俊俋 投票率 生育補助 假牙

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