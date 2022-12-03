秦慧珠當備援投手白忙一場？ 王鴻薇：若有人困擾很抱歉

台北市議員王鴻薇接受黨徵召，投入立委補選。黨籍議員秦慧珠昨天在臉書證實自己是補選的備案人選，寫下長文訴說心得，被外界解讀為暗示自己「白忙一場」。王鴻薇今天說，她不清楚那段過程，若在這段討論人選的過程中有任何同志因此受到困擾，她也非常抱歉。

秦慧珠昨天在臉書貼出長文，描述從中選會公告補選時間開始，市黨部找她參與補選，她站在為黨出征的立場最後同意，努力徵詢各界意見、找資料等，忙了24小時只睡不到3小時，最後黨徵召一度說不參選的王鴻薇，被外界解讀秦慧珠在抱怨自己「白忙一場」之意。

王鴻薇今天出席民權國小校慶時被問到秦慧珠的臉書內容，王鴻薇說，她不清楚那段過程，在這過程中她相信大家都是希望把事情做好，她也是看到秦慧珠臉書，她昨天有致電秦慧珠。

王鴻薇說，說在這段過程有任何同志因此受到困擾，她很抱歉。

國民黨這幾天面對外界質疑「落跑」，不時拿當初選上議員並就職後，隨即參與林佳龍選上市長留下的遺缺補選的立委黃國書和王鴻薇相比，黃國書說他的情況和王鴻薇不同。王鴻薇說，她要再次和選民致歉，自己在選後立刻轉換跑道，昨天去登記，這個過程她要對選民致歉，希望得到選民的諒解和支持，這部分她無法為自己強力辯護，她很誠實向選民說明，希望選民能諒解和支持。

王鴻薇和吳怡農在雅虎奇摩的入口民調支持度懸殊，有約七成的參與者看好王鴻薇當選。王鴻薇說，她會努力獲得勝選。

王鴻薇這次參選蔣萬安當選市長後的立委遺缺，選區中的中山區和她過去議員選區不同，被認為相較吳怡農她處於弱勢。王鴻薇說，中山區選民對她比較陌生，她都在松信區服務，現在要緊抓時間，希望能得到中山區選民支持。

媒體追問，王鴻薇過去嚴厲質詢台北市長柯文哲，民眾黨會投給她嗎？她是否會和民眾黨合作？王鴻薇說，她身為台北市議員，當然要嚴厲監督台北市政府和市長，她希望能爭取所有選民對她的支持，若她過去在議會的表現能讓選民肯定的話，也希望大家支持她。

至於是否和民眾黨合作，王鴻薇說，她昨天才登記，目前還沒想這麼多。