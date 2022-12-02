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吳怡農主打不掛廣告「乾淨選舉」苗博雅深度分析：相當不利

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市議員苗博雅。本報資料照片
台北市議員苗博雅。本報資料照片

台北市第三選區（中山、北松山）立委缺額將於明年1月8日補選，民進黨宣布推出吳怡農參戰，吳怡農主打不掛廣告、不插旗的「乾淨選舉」，而周玉蔻臉書發文表示苗博雅認為這對選戰相當不利，也引起網友熱議。

資深媒體人周玉蔻在臉書上表示，「阿苗（苗博雅）說，吳怡農參與立委補選宣稱不掛看板，對投票率低的選情不利！她不樂觀、憂心」。謝欣霓在該發文下提問「他的優勢就是外表，為何不掛？」周玉蔻回覆稱「可能怕『人言可畏』：有顏質，無腦力？」

苗博雅今（2）日接受周玉蔻廣播節目《新聞放鞭炮》訪問時表示，一對一的選舉要陸軍、空軍一起走，這次補選只有一個月的選舉期，投票率一定低，但吳怡農主打不掛看板、不插旗，指出「要如何讓選民知道，他要參選，要出來投吳怡農一票，這非常困難」。

苗博雅補充，網路與現實基層的反應相當不同，要讓基層民眾人盡皆知，這非常困難，剩下一個月，「要如何走遍每個里，難道不上任何媒體專訪或空戰經營了嗎」，要催出基本盤以及讓中間搖擺選民，卻先自行決定不做文宣，呼籲「這點吳怡農可能要好好想想」。

許多網友紛紛在周玉蔻發文中留言，「選舉就是另類的戰爭阿，還沒開始，就開始抹黑了」、「掃街、街頭短講之類的比較實在啦」、「他自己不掛，別人幫他掛不就好了」、「阿農持續展現迷人微笑就很可以了啦」。另有網友喊出要「推動修法」，立法「不得帶職參選」，說明每次選舉任何政治人物都是四年契約，若中途離職，契約期間都不得再參選公職。直呼「怎麼可以因為個人政黨的勝敗要選什麼就選什麼，而且還要讓百姓花錢補選」、「執政黨應該以身作則，帶頭提出這個提案」。

周玉蔻 吳怡農 苗博雅

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