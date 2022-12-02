「個人榮辱事小、為大局而戰」 王鴻薇宣布參選立委

台北市議員王鴻薇今天宣布將參與台北市立委第三選區的補選，說個人榮辱事小，她為大局而戰，她祈求選民的諒解和支持，她的歉意難以言喻，錯就是錯對就是對，她不會硬拗，她將用努力讓選民理解。

王鴻薇上午在臉書發表參選聲明，她說經過天人交戰，她要向松山、信義區的選民們鄭重道歉，為了台北市立委席次不能被民進黨再下一城，她在千難萬難下，決定接受徵召，參加台北市第三選區立委補選。祈求大家諒解和支持。

王鴻薇說，數日前的不參選聲明，就是希望能夠實現選前對大家的承諾，但因這次補選實在太過緊急，在蔣萬安和黨中央的全力勸進下，鴻薇無法背負蔣萬安在就任市長之後立即喪失原立委席次的傷害，以及讓全民下架民進黨這個深切期待被中斷的責任。她的決定，期待愛護她的朋友能夠體諒，對25727位才剛剛投票給她的選民，她的愧疚無以言表、歉意難以言喻。

王鴻薇說，她將擴大服務範圍，原松信地區的服務絕對持續。另外做為政治人物，國家重於政黨，政黨重於個人。她的糾結不足道，但蔣萬安剛剛當選市長，台北市立委原席次藍綠為4：4，如果蔣萬安留下來的席次丟失，北市藍綠席次比將降為3：5，對剛上任的新任市長爭取中央支持及推動市政必定不利。

王鴻薇說，縣市長選舉過後，全民原希望執政黨及蔡英文政府能夠痛定思痛檢討，但選舉後以來，只見執政黨仍忙於爭權奪利，對於執政的無能全無檢討，自大傲慢的行政院長蘇貞昌竟仍安坐其位。若這次補選，蔡英文指定人選可以輕鬆當選，這是在野黨的失職，也是她的罪過，正因為個人榮辱事小，她決定接受徵召。

王鴻薇說，對松山信義區每一雙她曾緊握過的雙手、每一位曾投票給她的選民，她要再次感謝與道歉，謝謝大家的疼惜。對中山區的選民，大家對她雖然陌生，但她會比蔣萬安更努力服務大家；「對吳怡農先生，我要說，你會面對強悍的對手」。

王鴻薇說，錯就是錯對就是對，開大門走大路，中國國民黨不是民進黨，她也不是林智堅，黨意更不能扭曲事實，她不會硬拗，她會用她的努力讓選民理解、諒解王鴻薇，再一次致上她的歉意。