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一波三折！王鴻薇點頭前 國民黨連備案人選都準備好

聯合報／ 記者王寓中／即時報導
台北市議員當選人王鴻薇在前總統馬英九等人勸進下，決定轉戰立委補選。記者許正宏／攝影
台北市議員當選人王鴻薇在前總統馬英九等人勸進下，決定轉戰立委補選。記者許正宏／攝影

台北市議員王鴻薇在前總統馬英九、黨主席朱立倫等持續勸進下，昨晚終於同意接受徵召參選台北市第三選區立委補選，她今天表示，這將會是一場艱難的仗，她已做好「萬箭穿心」的準備。

知情人士表示，王鴻薇直到昨晚前，不參選的意志相當堅定，黨部為防萬一，也準備好了備案，如果王堅持不選，將另外推出徵召人選，但備案人選的勸進，同樣一波三折，直到昨天上午才搞定，備案人選是台北市議員秦慧珠。 

知情人士表示，台北市長當選人蔣萬安辭立委後，黨部已規畫補選事宜，11月22日中選會發布台北市第三選區立委補選公告當天晚上，黨部就登門勸進王鴻薇要有當選議員再轉戰立委補選的準備。

相關人士說，九合一選後，王鴻薇不參選的態度開始轉趨堅定，除了擔心落跑的罵名，才剛選完不要又投入另一場選戰，無論是資源、人力及後勤的支援等，都是考量因素。

知情人士表示，立委補選對延續蔣萬安當選台北市長的氣勢極為重要，加上這是蔣萬安的本命區，第三選區在市長選舉的得票也大贏，因此在王鴻薇這周幾度表達不會參選情形下，黨部也啟動緊急應變計畫。

相關人士說，黨部經過盤整並一一私下徵詢後，最後鎖定秦慧珠，並且在前晚親自告知秦，秦本來也做好為黨一戰的準備，豈料昨天上午也變卦，說她不能選，叫黨部再找其他人，黨部得知急得快抓狂，要秦無論如何都要「為黨捐軀」。

在黨部用盡一切方法勸說下，秦慧珠最後點頭，她向黨部表示，願以大局為重，如果王鴻薇仍堅持不參選，她會備妥文件，等王到最後一刻，在今天下午3點登記，登記時只要蔣萬安陪同就好，如果王鴻薇最後同意參選，她就全力支持並輔選。

王鴻薇昨晚終於點頭同意參選，立委補選提名繞了一大圈又回到原點，黨部也終於放下心中大石，除了感謝秦慧珠能以大局為重，接下來就要全員出動，迎戰台北市長選舉的延長賽。 

台北市長 王鴻薇 立委補選 2022大選 台北市選舉

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