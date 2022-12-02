王鴻薇對決吳怡農誰贏？媒體人預言最後得票數 輸贏影響2024

台北市第三選區（中山、北松山）立委缺額將於明年1月8日補選，民進黨宣布推出吳怡農參戰，而國民黨呼聲最高的台北市議員王鴻薇，傳出在藍營大咖的接力勸進下，昨（1）日晚間也點頭答應出征。對此，媒體人韋安在臉書上發文，預言王鴻薇對決吳怡農會是55：45的結果。

今日是台北市第三選區立委補選的登記截止日，民進黨確定徵召壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選；國民黨在黨內大咖勸進下，由台北市議員王鴻薇出征；民眾黨則決定不倉促提名人選參與，會全心拚2024年選舉。換言之，這場立委補選戰不會變成三腳督態勢，只會由藍綠兩方進行競爭。

然而，韋安在臉書上發文分析，提到倘若是國民黨王鴻薇對上民進黨吳怡農，最後的結果就會是55：45。他也坦言「綠營若好選，早就搶破頭，而且今農非彼農，沒什麼懸念。不過，這場選舉輸贏，也關係到綠營2024的整體大局」。

根據2020年台北市第三選區立委選舉資料，蔣萬安拿下11萬2784張票當選、吳怡農以9萬9539張票位居第二名、民眾黨何景榮5730張票、安定力量田方宇1209張票。從票數差距可以看出，當時藍綠競爭相當激烈，整體呈現兩黨廝殺的狀況。