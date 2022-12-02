王鴻薇點頭挑戰立委補選 媒體人嘆：成綠營最佳攻擊素材！

台北市議員檔選人王鴻薇日前堅稱不參與台北市第三選區（北松山、中山區）立法委員補選，數度強調自己不會「落跑」，想不到1日卻突然傳出確定參選的消息，態度一百八十度大轉彎。資深媒體人黃暐瀚認為，「王鴻薇參選，綠營將集火攻擊，她將成為落跑議員，若不幸選戰打輸，恐得不償失」。

黃暐瀚在臉書貼文指出，既然國民黨評估只有王鴻薇可以打贏這場選戰，國民黨與王鴻薇，就得用接下來38天，證明這是一個正確的決定。然而王鴻薇的「落跑」，將提供給親綠媒體「集火攻擊」的素材。

黃暐瀚表示，「民進黨大敗之後，各個親綠政論節目，正在發愁不知道節目怎麼做？蔡總統也不能檢討、行政院長誰接、黨主席誰選，也沒個頭緒？只好罵王世堅、高嘉瑜、何志偉出出氣，消耗每天的時間。現在不一樣了。有個『落跑議員』浮出來了」。

黃暐瀚表示，「民進黨將複製當年台中打顏寬恒的模式，從議會辦公室開銷、助理有沒有私下抱怨、鴻薇姐夫妻感情好不好，打她祖宗十八代，一路打到明年一月八日」。

黃暐瀚也指出，無論王鴻薇被罵到什麼程度，只要最後選票更多，這局就算是獲勝，但是若不幸選戰打輸，對她而言，這個決定將是得不償失。