藍營大咖接力勸王鴻薇出戰立委 媒體人曝「他」才是點頭關鍵
台北市第三選區（中山、北松山）立委缺額將於明年1月8日補選，民進黨推出吳怡農參戰，而國民黨呼聲最高的台北市議員王鴻薇，傳出也在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫，以及蔣萬安的積極勸進下，昨（1）日晚間點頭答應出征。對此，媒體人張禹宣在臉書上發文，提到「從三大勸進者來看，最具意涵的仍是蔣萬安，等同正面訴求選民，將過往個人經營的『中山區』交棒給王鴻薇」。
張禹宣在臉書上發文，針對台北市第三選區立委補選，他在貼文開頭就直呼「這局考驗的不是人選，而是團結！」他提到王鴻薇接受徵召的消息，對於藍營絕對是一劑強心針，因為不管是原先也遭到點名的徐巧芯或是王鴻薇，都是在這次選舉「空戰」中著力甚深的人選，不僅要承擔個人選區的選情，更是將個人的戰力延伸到國民黨大局，不論哪位都是「功不可沒」，哪位出征都叫做「實至名歸」。
但為何說團結才是重點？張禹宣透露關鍵仍在於議員選區與立委選區劃分方式大不同，北市議員劃分為（松山、信義），但蔣萬安的選區則是（中山、北松山），換言之即便選將再強，都會需要另一區的在地經營與輔助。
張禹宣坦言「從三大勸進者來看，最具意涵的仍是蔣萬安，等同正面訴求選民，將過往個人經營的『中山區』交棒給王鴻薇」。他認為比起空軍，地方的組織與經營才是重中之重，但另一位原先有意的角逐者，同樣在地方上深耕多年的羅淑蕾，她的態度就是關鍵中的關鍵。
張禹宣表示過去即便是強棒蔣萬安，對上吳怡農時選情也十分緊繃，短短一個月的補選時程，中山區能夠順利轉換多少，當中不能容許一絲的阻撓或者扞格，只要黨內分裂、陽奉陰違，甚至是刻意疏遠，都會造成最後關鍵票數的差距。
張禹宣指出從論述層面來看，對於總是衝在第一線殺敵的王鴻薇而言從來不是問題，「真正的問題在於團結，在於黨內的人是否能放下私心，將組織徹底整合，解鈴還須繫鈴人」。
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