綠營剩1招？王鴻薇改戰立委挨轟「落跑」 媒體人籲藍營別中計

台北市第三選區（中山、北松山）立委明年1月8日補選，民進黨推出吳怡農參戰，而國民黨呼聲最高的台北市議員王鴻薇，在藍營總動員勸說下，她昨（1）日晚間也點頭答應出征。對此，媒體人朱凱翔在臉書上發文，他提到綠營一定打王鴻薇落跑，因為沒有別的可以打，除非壓根就不支持接班，不然早半年開戰又怎樣了？

朱凱翔在臉書粉專「不演了新聞台」上發文，他表示其實只要換位思考，就知道綠營一定打王鴻薇落跑，因為沒有別的可以打，「然後藍營支持者跟著自我懷疑，覺得對耶！好像是耶！超傻」。

朱凱翔坦言國民黨支持者期待已久的「新陳代謝」，由新生代全面接班，像是徐巧芯、王鴻薇、張斯綱、李柏毅、鍾沛君等人選去挑戰立委，「哪個沒有任期問題？最遲再過6個月，他們一樣要投入立委選舉」。

朱凱翔談到「除非你壓根就不支持接班，不然王鴻薇早半年開戰又怎樣了？晚半年就不算落跑了？」他強調打落跑是綠營唯一一招，藍營跟著掉入這個議題設定就太傻了，落不落跑從來不是問題，參選人的品質、政見主張，以及擘畫願景才是，「別中計，難道你要讓黃承國的傀儡當選？」