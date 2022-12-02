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新聞幕後／4大咖接力勸進 王鴻薇終於願承擔

聯合報／ 本報記者劉宛琳楊正海徐偉真
國民黨台北市議員王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市議員王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

台北市立委補選在即，台北市議員王鴻薇昨晚點頭出征。為了保住這一席，藍營幾乎總動員勸進王鴻薇，國民黨主席朱立倫不僅多次親自力勸，更找前總統馬英九幫忙勸進，台北市長當選人蔣萬安也希望王鴻薇能接棒，與王鴻薇友好的中廣董事長趙少康也在勸進行列，面對黨內人情壓力，王鴻薇直到昨晚才點頭承擔。

王鴻薇之前曾信誓旦旦表示，剛選上議員馬上就補選立委，一定會背負落跑罵名；但若王不選，最後國民黨敗選，恐重挫國民黨九合一剛勝選的氣勢，也讓蔣萬安的立委本命區拱手讓人。

王鴻薇揭發民進黨新竹市前市長林智堅論文案，一舉打下「藍營女戰神」的全國知名度，但王一旦參選，內外挑戰勢必接踵而來。綠營網軍側翼絕對不會放過她，特別是名嘴周玉蔻一定窮追猛打落跑爭議；北市立委補選明年一月八日登場，但台北市議員十二月廿五日就要就職，要不要「帶職參選」恐成王鴻薇兩難，若不就職議員，最後不幸立委敗北，王鴻薇將面臨「雙輸」下場。

根據國民黨內部民調，該選區排名依序是王鴻薇、立委鄭麗文、前議員王浩、前立委羅淑蕾、教授楊永明，這五人中唯一贏過民進黨對手吳怡農，只有王鴻薇。黨中央考量只剩一個月就要補選，沒有時間經營，只能找勝率最大的人選。

地方人士說，松信區部分的國民黨籍里長不反對王鴻薇參加立委補選，因為以王鴻薇的能力和知名度，早就該當立委了，部分藍營基層樂見王投入補選。

最近幾天，王鴻薇承受極大壓力，一度陷入國民黨「全黨等一人」態勢，但參選恐面對民進黨「全黨打一人」，王鴻薇就算選上，也可能渾身是傷，才出現理性與感性的天人交戰。

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