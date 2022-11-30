快訊

江澤民喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者：最不像共產黨員的領導人

蔡總統博士論文案下月23日宣判 彭文正律師拍桌痛罵法官「混蛋」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確定了！北市立委補選民進黨徵召吳怡農 阮昭雄表態支持

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市議員阮昭雄(左)表示，支持吳怡農(右)參與台北市立委第三選區補選。圖／取自阮昭雄臉書
台北市議員阮昭雄(左)表示，支持吳怡農(右)參與台北市立委第三選區補選。圖／取自阮昭雄臉書

民進黨代理黨主席陳其邁拍板徵召壯闊台灣發起人吳怡農參選台北市立委第三選區的補選，先前首位表態投入補選的台北市議員阮昭雄今天表達支持吳怡農的立場，他說自己對吳怡農有信心，若有需要，他「身為兄弟」也會幫忙。

台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委一職，留下立委遺缺並須進行補選，阮昭雄先前表態參選，是蔣萬安辭立委之後民進黨首位表態者。

阮昭雄今天在臉書表示，民進黨中常會互推陳其邁擔任代理黨主席後，陳其邁打電話給他和他懇談，基於立委補選競選期只有30幾天，實在過短，於是陳其邁決定依據上周中執會授權黨主席徵召人選之權，這次台北市立委第三選區補選徵召上次披掛上陣的吳怡農再次挑戰。

阮昭雄說，他要表達支持吳怡農之意，也對吳怡農有信心，若有需要的地方身為兄弟的他也會幫忙。在這個階段，民進黨人更需團結，不可再讓支持者失望，也更要全力以赴贏回人民的信任。

吳怡農 民進黨 阮昭雄 立委補選

延伸閱讀

曝3大任務！陳其邁兩度鞠躬：沒有徹底檢討就沒有下一次選舉

陳其邁接代理黨主席 鄭文燦任「大選檢討小組」召集人

敗選後首次中常會 民進黨擬推陳其邁代理黨主席

蔣萬安立委補選各黨傷腦筋 學者看好民進黨的「他」

相關新聞

確定了！北市立委補選民進黨徵召吳怡農 阮昭雄表態支持

民進黨代理黨主席陳其邁拍板徵召壯闊台灣發起人吳怡農參選台北市立委第三選區的補選，先前首位表態投入補選的台北市議員阮昭雄今...

市長選舉每票可補助30元 蔣萬安共獲1726萬7700元

台北市選委會下午公布這次台市長選舉候選人競選費用補貼核算結果明細表，國民黨台北市長候選人蔣萬安得票數，每票可補助30元，...

代表民進黨參戰北市立委補選 吳怡農回應了

民進黨今天召開中常會，推舉高雄市長陳其邁擔任代理黨主席，並處理台北市第3選區立委缺額補選。阮昭雄透過臉書表示，陳其邁已告...

李俊俋廟口宣講政見 強調老人假牙補助市府負擔得起

民進黨嘉義市長候選人李俊俋下午廟口宣講來到西區下路頭玄天上帝廟，持續宣講政見爭取選民支持；李俊俋表示，雖然嘉義市長選舉延...

民進黨主席明年1月選舉 北市立委補選人選晚間出爐

民進黨代理黨主席陳其邁今天說，黨主席補選選務是他代理黨主席最重要的工作，民進黨預計在明年1月中，完成主席選舉，他自己不會...

羅淑蕾表態願戰 憂得罪國民黨金主

「我猜國民黨立委補選不會找我！」前立委羅淑蕾近日表態願意補選蔣萬安留下的一席立委，她接受本報社長林意玲訪問時直言，其實身旁朋友都勸她不要出來淌渾水，還會被網軍攻擊，她還是希望為黨分憂。羅淑蕾也自嘲說，過去擔任立委期間得罪太多藍營金主，被徵召的機會應該不高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。