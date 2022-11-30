確定了！北市立委補選民進黨徵召吳怡農 阮昭雄表態支持

民進黨代理黨主席陳其邁拍板徵召壯闊台灣發起人吳怡農參選台北市立委第三選區的補選，先前首位表態投入補選的台北市議員阮昭雄今天表達支持吳怡農的立場，他說自己對吳怡農有信心，若有需要，他「身為兄弟」也會幫忙。

台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委一職，留下立委遺缺並須進行補選，阮昭雄先前表態參選，是蔣萬安辭立委之後民進黨首位表態者。

阮昭雄今天在臉書表示，民進黨中常會互推陳其邁擔任代理黨主席後，陳其邁打電話給他和他懇談，基於立委補選競選期只有30幾天，實在過短，於是陳其邁決定依據上周中執會授權黨主席徵召人選之權，這次台北市立委第三選區補選徵召上次披掛上陣的吳怡農再次挑戰。

阮昭雄說，他要表達支持吳怡農之意，也對吳怡農有信心，若有需要的地方身為兄弟的他也會幫忙。在這個階段，民進黨人更需團結，不可再讓支持者失望，也更要全力以赴贏回人民的信任。