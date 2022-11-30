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羅淑蕾表態願戰 憂得罪國民黨金主

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
前立委羅淑蕾29日受訪時，談及這次表態願意受徵召的心路歷程。（羅淑蕾臉書）
前立委羅淑蕾29日受訪時，談及這次表態願意受徵召的心路歷程。（羅淑蕾臉書）

「我猜國民黨立委補選不會找我！」前立委羅淑蕾近日表態願意補選蔣萬安留下的一席立委，她接受本報社長林意玲訪問時直言，其實身旁朋友都勸她不要出來淌渾水，還會被網軍攻擊，她還是希望為黨分憂。羅淑蕾也自嘲說，過去擔任立委期間得罪太多藍營金主，被徵召的機會應該不高。

立委蔣萬安當選台北市長後，他所屬的台北市第三選區（中山、北松山）需在12月2日前登記補選人選。在國民黨還不確定要徵召誰時，前立委羅淑蕾率先表態，表明自己願意接收徵召，為國民黨「義不容辭」，要做立法院藍軍的戰將。

羅淑蕾雖是知名度高的戰將，曾任三屆立委（兩屆國民黨、一屆親民黨），財力不差，但因她曾加入親民黨，為人又敢做敢言，國民黨內雜音不少。

擔心網軍攻擊

問：這次立委補選有希望嗎？

羅淑蕾：不知道，但想說可以幫國民黨作一點事，以前我在立法院立了多少民生法案，立委其實是可以作事的。但我之前打過柯文哲，如果我出來，柯文哲的網軍一定會拼命攻擊我。

問：為什麼，柯文哲怕你嗎？

羅淑蕾：因為當時MG149就是有問題啊，後來我離開立法院就沒機會查，還有他可能有器官買賣的爭議，問題很多啦！

問：妳知道如果妳出來，會面對哪些對手嗎？

羅淑蕾：應該是吳怡農。黃珊珊不可能，她戶籍不在這裡。

以前得罪太多人

問：那國民黨還可能徵召誰啊？

羅淑蕾：王鴻薇，雖然她剛選上，但很難講，還有學者楊永明、前市議員王浩。但現在很多網路帶風向的人，我認為國民黨應該不會提我，因為我在立法院任內把國民黨金主得罪光了，我刪了郭台銘1千億，擋了徐旭東ETC的400多億，擋了台新金併彰銀，還有旺旺併中嘉。

問：妳有把握勝選嗎？

羅淑蕾：我現在就是表態，看黨要不要選我，隨便啦！我如果不選也樂得輕鬆，遊山玩水多好！雖然很多人希望我親自跟朱立倫講，但我覺得還是隨緣。其實我所有朋友都反對我出來選，何必出來讓這些網軍糟蹋？

問：但現在藍軍大勝，氣勢正好，你又在選區內。

羅淑蕾：看黨中央怎麼決定。我已經表示，只要徵召我，我義不容辭。

需要有人承擔

問：國民黨看起來在立委補選上找不到戰將？

羅淑蕾：國民黨只要在蔡英文2016年當選總統時把我送到立法院，民進黨現在就不會那麼囂張。我最近碰到一位綠營人士，還跟我說還好妳當時沒有當選，不然民進黨就慘了。

如今，疫苗採購明明有問題，但藍軍找不到核心證據，還有採購封存30年等問題很多，值得挖掘，但可惜國民黨都沒有人願意去深究。

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國民黨 羅淑蕾 立委補選

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