抗議過後是恐懼 上海地鐵車廂裡、警察不是在檢查車票

上海地鐵車廂裡，警察穿行在人群中。他們不是在檢查車票，而是乘客的手機。他們檢視是否有同上個月底抗議活動有關的圖片和視頻，以及推特、Telegram、Whatsapp等在中國被禁的社交媒體。據說人們就是在這些平台上相約、組織抗議活動的。

一位乘客說，這樣的情景讓他感到害怕。"警察讓你給手機解鎖，你就沒有辦法抗拒。你只能按他說的做，因為沒有真正的法治。如果你拒絕，就可能被抓走，不知道會發生什麼。這是每個人都擔心的事--被警察抓走。" 出於安全考慮，這位男士把自己的照片和視頻存在了一個外國的數據平台上。

尋找數據避風港

近日來，人們在Telegram等即時通訊平台上互相提醒，哪些街道上行人會遇到盤查，並分享如何在手機上隱藏數據、讓檢查者找不到的訣竅。警方還在人們的手機上尋找VPN翻牆軟件，它們是繞開網絡審查的途徑，但在中國被禁止使用。

上海和其它城市的抗議活動已被扼殺。人們擔心，街道上無所不在的監控攝像頭和人臉識別系統會讓參與者遭到秋後算賬。在推特上偶爾會出現集會的蛛絲馬跡，比如在上海一所大學校門口，但到現場卻看到警察早已把守在那裡。

來自香港的聲援

香港一些大學生在為已經被捕的大陸抗議者擔心，想提供幫助。但他們自己也因有可能觸犯香港《國安法》而處在壓力之下。

"我在幫助推廣信息，在推特和其他平台上發布一些視頻。我希望通過這種方式讓更多人知道在中國發生的事情。"一位香港大學生說。他認為，網絡管控和抽查手機的做法會阻止發生更多的抗議，因為如果無法分享信息，組織行動就很困難。

一些學生上周在香港也組織了一場聲援大陸抗議的小型集會。到場的只有數十人。2019年香港的返修例抗爭被暴力打壓，還讓人記憶猶新。但還是有人希望發出一個信號。"我去了抗議的地方，但沒有真正加入，因為我沒有足夠的勇氣"，一位參加者說："我感到有些慚愧，因為我沒有站到最前面。我甚至沒有舉起一張白紙來發洩自己的憤怒。但我站在那裡，我為那些抗議的中國人感到驕傲。他們很有勇氣。"

同德廣聯記者交談的香港學生認為，中國的抗議已經暫時過去了，政府施加了很大壓力。另外過去幾天中國不少地方放松了防疫政策，而這正是抗議的導火索。

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