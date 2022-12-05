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中共力阻白紙運動 以垃圾郵件轉移焦點

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
西南交通大學學生點燃蠟燭悼念烏魯木齊罹難者，並高舉白紙抗議。（Photo on Wiki Commons）
西南交通大學學生點燃蠟燭悼念烏魯木齊罹難者，並高舉白紙抗議。（Photo on Wiki Commons）

白紙運動在中國遍地開花，中國政府迅速將該活動定調為「敵對勢力的滲透破壞活動」，派出大量警力鎮壓。網路企業調查指出，目前許多社交平台上有大量垃圾發文，有著「北京」、「上海」等抗議地點的標籤來覆蓋抗議活動的貼文，更質疑背後的金主就是中國政府。

大批警力壓革命

大批上海市民眾於27日集結於烏魯木齊中路，哀悼於新疆烏魯木齊火災的罹難者，並質疑，過度嚴格的防疫措施是釀成此次意外的主因。在北京、廣州、深圳、武漢、成都、杭州等大都市也有類似活動響應，千上萬示威者手執白紙高呼口號，呼籲中共停止動態清零的政策，更上升至反對中共威權統治的抗爭，有50所大學響應此「白紙運動」。

紐約時報》報導，中國政府除了在許多地點部署了大量警力和警車，防止抗議活動升級，還有警察於街頭隨機檢查民眾的手機，查找禁止的應用程式，並刪除社群媒體上的抗議象徵和標語。官員更登門造訪可能的抗議者，警告他們「不要從事非法活動」，並帶走一些人進行詢問。

在中國國內的社群平台上，中國當局針對「白紙運動」的網路審查，幾乎封鎖了外國媒體的新聞，並刪除所有政治敏感、影響中共名聲的言論，導致抗議影片與呼籲一轉眼就不見蹤影。

垃圾郵件轉移注意

衛報》報導，美國網路安全企業「Recorded Future」分析發現，有網路機器人試著用大量的垃圾郵件來淹沒「白紙運動」的消息。這些機器人帳號發布約會服務、色情宣傳等郵件，並加上「北京」、「上海」、「廣州」等抗議地點作為標籤，干擾抗議資訊散布出去。

「這些機器人發布文章、創建新帳戶的速度與資源相當驚人，」該企業分析師沃特推測，這背後很有可能有國家級的力量在推動，將資源外包給各大內容農場，發起這場大規模的「網路代理人」戰爭。

但她也分析說，這些機器人帳號的攻擊對象都是海外的社群平台，因為中國政府可以輕易管控國內社群平台的內容。沃特說，但這次垃圾郵件沒有表述什麼反對白紙運動的立場，結果可能只是用垃圾內容淹沒整個平台，旨在轉移外界對此事的關注。

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白紙運動 白紙革命 中共 烏魯木齊 清零

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