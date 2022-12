中國網路審查更快 民眾百變花招應對

刪留言,消民怨?針對因清零政策,不滿過度限制自由的「白紙運動」影片瘋傳微信,遭中共當局全力「秒刪」,讓民眾不得不在網路上分享、存證來「搶救」影片。儘管中國網路言論受制,仍有不少暗示性的訊息躲過審查,近期中國政府也大規模的透過手機位置資訊針對重點區域分布警力,並在大城檢查民眾手機訊息,試圖壓制輿論。

搶救消失影片

《馬來西亞新海峽時報》報導,上週六(11/26日)晚上,有數百人聚集上海街頭遊行,並以自由為號召,要求取消過度嚴格的清零政策,該遊行被拍攝成影片瘋傳微信,不過每支分享的影片出現在社群平台的時間都不超過數分鐘。

26歲的王姓北京學生表示,他全力在網路上「搶救」影片,讓影片在「被消失」前可以截圖存證,這次行動中,他也才驚覺中國網路審查的「高效率」。中國網友們一邊躲避網路審查體系統,一邊分享消息,分享、被刪除、再分享的循環,已成為了白紙運動的常態。

幽默躲避審查

中國當局針對「白紙運動」的網路審查,幾乎封鎖了外媒與社群平台媒體,將政治敏感、影響中共名聲的言論「和諧」掉,因此抗議影片和呼籲通常會立刻被刪除。但因近期中國網友不滿的訊息量太大,加上幽默、暗示等逃避審查的方式多元,導致審查人員疲於應付。

在被稱作A4革命或白紙革命抗議中,空白紙被用來隱喻審查機制與清零政策的「無聲抗議」,以白色哀悼審查制度與強硬封鎖下仍然成長的新冠病例。這是繼2020年吹哨者醫生張文亮提醒新冠肺炎疫情後,又一波中國民眾對審查制度不滿的反撲。王姓學生說:「我想我們這一代的中國人很興奮,卻也異常失望。因為面對政府不斷刪除留言及讚美警察的言論,讓我們有些無能為力。」

民眾一吐怨氣

《美國Wired雜誌》報導,為反對政府的清零政策,中國抗議民眾在微信等社交平台上分享示威者所拍攝的影片,並藉著強調人民權利的歌曲,如《悲慘世界》的Do You Hear the People Sing、巴布.馬利的Get Up, Stand Up和帕蒂.史密斯的Power to the People等發聲。

在北京清華大學附近,則有蒙面的抗議群眾舉起「傅里德曼方程式」,諧音表示自己想當個「自由的人」(free man)。一位住在北京十多年的英國人士表示,網路上的每個人越來越大膽,官方文章充斥具有諷刺意味的「好好好」、「是是是」等回應,甚至出現一張標題是「滾蛋」的新疆官員照片,一吐民眾怨氣。

年輕人不怕後果

抗議如火如荼,但近期政府透過手機位置資訊針對重點區域分布警力,避免爆發抗議活動,並在大城針對手機是否配上VPN(用來隱藏網路行蹤)或Telegram等程式,進行攔檢。儘管中國網路審查嚴格,但隨著抗議蔓延,年輕的微信用戶似乎已經不再害怕發言後果。

